El Concello de Vigo intensifica la intervención para ampliar la playa de Samil: la duna de Argazada creció más de un metro en cuatro años

El Concello de Vigo se ha marcado el objetivo en los últimos años de exprimir todo el potencial de las principales playas de la ciudad, poniendo el acento tanto en O Vao como en Samil después de un pormenorizado trabajo de documentación aérea y levantamiento topográfico realizado por expertos biólogos para garantizar una adecuada planificación. En Samil, la regeneración dunar es una meta irrenunciable y, para ello, el gobierno local se ha propuesto intensificar las intervenciones para conseguir un crecimiento sustancial de la duna de la parte derecha del arenal, que lleva el nombre de Argazada, dando así continuidad al retranqueo del paseo culminado el pasado mes de septiembre con el proyecto cofinanciado por Concello y Gobierno central, que permitió ampliar la zona de playa en 25 metros.

En los últimos cuatro años, mientras, se ha conseguido un crecimiento de la duna de hasta 1,10 metros de altura, superando ya claramente los 11 metros, según los datos aportados por el Concello. Todo ello con el objetivo de seguir recuperando el espacio arrebatado en el pasado a Samil por las distintas actuaciones urbanísticas que escondieron parte de las dunas. Por ello, el gobierno municipal tomó la determinación de instalar barreras de acumulación y protectoras, así como captadores de arena para su protección ante los temporales que asolaron la ciudad durante varias semanas este invierno. El cierre dunar aplicado por el Concello se ampliará al próximo verano para facilitar que el crecimiento del arenal continúe su curso y no se vea afectado por la presencia de veraneantes.

Recuperacion dunar de Samil. / Hugo Barreiro

«Estamos viendo una recuperación asombrosa, Samil se acerca a cómo era hace 80 años», destaca el alcalde de Vigo, Abel Caballero, tras visitar la playa acompañada de las concejalas Yolanda Aguiar y Nuria Rodríguez para poner en valor las acciones municipales. En las zonas con vegetación, la arena se ha incrementado de media unos 20 centímetros, con un potencial mucho mayor por delante, ya que las plantaciones, realizadas hace un año, aún no alcanzaron la entidad suficiente para retener más arena, al requerir al menos dos años para un óptimo desarrollo. Muestra de esto es que en las franjas de duna con vegetación más antigua y con mayor capacidad de retención de arena, se consiguieron acumular 70 centímetros.

Estado del resto de playas

Tras la intervención en el paseo junto a la playa, Caballero ya avisó de que las actuaciones para regenerar Samil no se limitarían a la zona de Argazada, sino que continuarían hacia el otro extremo del Arenal, comenzando con la decisión de derribar el histórico establecimiento Di San Remo. Además, en el resto de arenales hay también actuaciones proyectadas para garantizar la correcta conservación de las dunas. Junto a las pistas de tenis, en Calzoa, se está pendiente de la autorización de la Xunta para iniciar la recuperación tras los efectos de los temporales y se procederá a un nuevo cierre perimetral. Mientras, en Fontaíña, la recuperación sigue su curso de forma natural al estar el cierre en buen estado.

Ya en las proximidades de la playa de O Vao, la conocida como Baluarte verá cómo se realiza una nueva plantación de espacios dunares y se retirarán las invasoras para blindar la protección después del depósito de arena realizado la temporada pasada que rebajó la afección a la duna y consiguió mejorar la protección de las viviendas. Mientras, en O Vao, tras los temporales la mayor acumulación de arena se produjo en la parte este, donde la retirada de chopos está permitiendo recuperar la dinámica habitual. En la zona más próxima al acceso a Toralla, mientras, la duna existente actuó de barrera natural este invierno evitando que el impacto fuese mayor. Su recuperación está pendiente también de la autorización de la Xunta.