El Concello de Vigo y FCC reforzarán el servicio de limpieza en la Reconquista
La ciudad celebra los días grandes del viernes 27 al domingo 29
Queda muy poco para que la ciudad se meta en una máquina del tiempo: viajará hasta 1809 para revivir la expulsión del ejército de Napoleón. El Concello de Vigo y FCC activan un dispositivo especial de limpieza con motivo de los días grandes de esta fiesta de interés turístico nacional, que celebrará entre el 28 y el 30 de marzo sus jornadas más importantes.
En esta nueva edición, se prevé una gran afluencia de público, ya que el propio día de esta efeméride coincide en sábado, por lo que «se refuerza el servicio con el objetivo de mantener las calles en las mejores condiciones». Ya habrá actos este fin de semana; el lunes 23, se festeja la Reconquistiña.
El operativo incluirá la instalación de contenedores de reciclaje en 12 localizaciones estratégicas, que se sumarán a los depósitos naranjas destinados a la fracción resto. Además, los puestos situados a pie de calle dispondrán de 25 contenedores amarillos de dos ruedas y 240 litros de capacidad para facilitar la recogida selectiva de envases.
Asimismo, el sábado 28 y el domingo 29, el servicio de limpieza viaria se reforzará con dos barredoras mecánicas y un equipo integrado por 40 operarios: 16 trabajando en el turno de noche y 24 en el turno de mañana, tanto el sábado como el domingo.
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