El Concello abre el plazo para 50 plazas en campamentos de Semana Santa en VigoNature

El Concello de Vigo ha abierto este lunes el plazo para solicitar una de las 50 plazas disponibles para participar en las actividades temáticas que se desarrollarán durante las próximas vacaciones escolares de Semana Santa en las instalaciones de VigoNature, donde se encontraba antaño el zoo, en A Madroa.

Según trasladó el alcalde, Abel Caballero, los campamentos se celebrarán los días 30 y 31 de marzo, así como el 1 y 6 de abril, y estarán dirigidos a niñas y niños de entre 6 y 12 años.

El programa incluye diversas actividades educativas vinculadas al entorno natural del parque. Entre ellas, se contemplan propuestas relacionadas con el clima y la fauna, exploraciones guiadas por el recinto, juegos de orientación y dinámicas de observación con prismáticos.

Talleres prácticos

Los participantes podrán realizar talleres prácticos como la construcción de refugios y otras actividades pensadas para fomentar el conocimiento del medio natural y el aprendizaje al aire libre.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento busca ofrecer una alternativa de ocio educativo durante el periodo vacacional de Semana Santa, promoviendo al mismo tiempo el contacto de los más pequeños con la naturaleza.