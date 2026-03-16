Caballero acusa a la Xunta de promover «un pelotazo» urbanístico en el Ofimático de Vigo y la Consellería lo niega

El Concello remitió ya a la Xunta de Galicia las alegaciones al proyecto de interés autonómico para el desarrollo del ámbito del Ofimático, un plan al que el gobierno local se opone por considerar que prioriza la vivienda de mercado libre frente a la protegida y reduce la calidad urbanística de la zona.

El alcalde, Abel Caballero, criticó que el proyecto inicial enviado por la Xunta contemplaba «prácticamente todo vivienda de mercado libre», lo que supondría, a su juicio, «precios astronómicos y poquísimas viviendas con algún tipo de protección».

Según ha señalado, tras las críticas del Ayuntamiento, la administración autonómica ha introducido cambios para incluir vivienda protegida, aunque el regidor desconfía de esa modificación. «Lo obligamos a rectificar, pero nada le impide cambiarlo dentro de dos o tres años. Pueden decir que sí ahora y después de las elecciones volver a priorizar vivienda privada», ha afirmado.

En un comunicado, la Consellería aseguró que «no es cierto» que el número inicial de viviendas protegidas fuese minoritario en el proyecto. Según explicó, el PIA contempló desde el inicio un 80% de vivienda protegida sobre la totalidad de la superficie edificable del sector.

Posteriormente, añadió, el porcentaje se elevó hasta el 100% de vivienda protegida por decisión del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), con el objetivo de adaptar el desarrollo al nuevo planeamiento urbanístico municipal tras la aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo.

El alcalde también advirtió de «contradicciones importantes» en el documento, al indicar que el proyecto incrementa la edificabilidad en un 10%, pero mantiene los mismos espacios de cesión y zonas verdes. A su juicio, esto supondrá «menos espacio verde y menos dotaciones», lo que repercutirá en la calidad de vida de los futuros residentes.

Asimismo, Caballero criticó que el plan eleve la altura máxima de los edificios de seis a doce plantas «sin ninguna justificación», lo que implicaría más viviendas concentradas en menos suelo. También reprochó que la tramitación mediante un proyecto de interés autonómico elimine la cesión de suelo al Ayuntamiento para aprovechamientos urbanísticos.

«Están planteando algo simplísimo: un pelotazo de la Xunta», afirmó el regidor, que también cuestionó el modelo urbanístico propuesto, basado en manzanas cerradas con espacios libres privados. Frente a ello, defendió la creación de zonas verdes abiertas que puedan ser utilizadas por toda la ciudadanía y que faciliten la integración urbana y social.

La Xunta subrayó que no prevé modificar ese porcentaje en el futuro y recordó que, desde el 1 de enero de 2025, el régimen de protección para las viviendas protegidas de promoción pública y para las de protección autonómica construidas sobre suelo público es permanente, tras la modificación introducida en la Ley 8/2012 de vivienda de Galicia.

Respecto al incremento del 10% de edificabilidad en el ámbito, la Consellería indicó que este aumento se recoge en la Ley 5/2025 de Galicia y que se aplicó «con absoluto respeto» a las reservas de suelo destinadas a espacios libres —como zonas verdes, jardines o áreas de ocio— y a equipamientos públicos sanitarios, docentes, deportivos o culturales.

Sobre la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico al Ayuntamiento, la Xunta recordó que el artículo 30 de la Ley del Suelo de Galicia establece que, en actuaciones urbanísticas promovidas por administraciones públicas destinadas a vivienda protegida, la totalidad del aprovechamiento corresponde a la administración actuante. No obstante, puntualizó que el PIA sí contempla la cesión al Ayuntamiento de las zonas libres y de los equipamientos del ámbito.

Urbanización

En materia de urbanización, el alcalde consideró insuficientes los parámetros previstos para las calles, con aceras de dos metros de ancho, y ha reclamado ampliarlas «al menos un 50% más» o incluso hasta cuatro metros para favorecer la movilidad peatonal.

Caballero también rechazó la conexión prevista con la avenida de Madrid, al advertir de que supondría «reventar» esta vía al saturar el tráfico. En su lugar, ha pedido estudiar alternativas que mejoren la conexión con zonas como Ceboleira o Martínez Garrido y que tengan en cuenta la capacidad viaria del entorno.

En cuanto a la movilidad interna del ámbito, el alcalde defendió priorizar el tránsito peatonal frente al tráfico rodado, con amplias aceras y espacios públicos pensados para las personas.

El regidor reclamó que el desarrollo incorpore más equipamientos públicos. Según ha indicado, aunque el proyecto contempla más de 20.000 metros cuadrados para dotaciones, el Ayuntamiento considera necesario ampliar esa superficie para albergar instalaciones educativas, deportivas, socioculturales o sanitarias.

Entre otras infraestructuras, Caballero citó la posibilidad de habilitar pabellones deportivos, espacios para asociaciones, auditorios o instalaciones culturales que den servicio tanto a los futuros residentes como a los vecinos de barrios cercanos como Lavadores.

Solo prevé tres manzanas cerradas

En cuanto al modelo urbanístico, la Consellería rechazó que el proyecto se base en manzanas cerradas destinadas a vivienda de mercado libre. Según indicó, la ordenación solo prevé tres manzanas cerradas para optimizar el aprovechamiento urbanístico, mientras que el resto de las edificaciones se plantea abierta a los espacios libres del ámbito.

La Xunta, en cambio, defendió que el proyecto asume «una importante carga de sistemas generales previstos en el planeamiento de la ciudad», lo que, a su juicio, garantiza la calidad de vida y la cohesión social en el ámbito. Además, destacó que el PIA ordena los espacios libres y las dotaciones como un elemento vertebrador conectado con el corredor del río Lagares, que beneficia también a barrios próximos con carencias en este tipo de servicios, como O Vilar u O Calvario.

En relación con el aumento de alturas de los edificios, la Consellería explicó que el planeamiento fija alturas que se sitúan por debajo del perfil de edificaciones existentes en la rúa Anduriña y en el entorno de la avenida de Madrid. Asimismo, señaló que se trata de alturas «habituales en la zona» y que no alcanzan las más de 15 plantas presentes en desarrollos urbanísticos como Navia.

Plazos previstos

El alcalde también criticó los plazos previstos para el desarrollo del ámbito, que, según apuntó, podrían retrasar la disponibilidad de las viviendas hasta finales de la década de 2030 o incluso en la de 2040. «Solo piensan en las elecciones y la velocidad de ejecución es nula», reprochó.

Ante esta situación, Caballero ha señalado que el Ayuntamiento estudia plantear que el desarrollo del ámbito sea reintegrado para que pueda ser gestionado directamente por el Consistorio. «Nos seguimos oponiendo y creemos que debe empezar de nuevo desde hoy», concluyó.