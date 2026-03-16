Quantos espaços vazios deixa a tua ausência, Fernando. O Bairro Velho sem ti não será o mesmo, nem o Faro de Vigo, ainda sendo o Decano, se não abres com o «Mira Vigo», essa crónica social a nível popular que nos conectava aos vigueses desde as glorias literárias como com as delícias gastronómicas, ou o teu «Salvese quien pueda» no que profunda e documentadamente analisavas a atividade humana.

Teus livros sempre amáveis e didáticos. Os teus amigos; que faremos teus amigos sem ti?

Noticias relacionadas

Porque, sendo um jornalista de raça que ligavas o jornalismo popular ao mais culto e literário e alcanças-te profissionalmente níveis de excelência, o melhor teu era tua bomhomia, tua qualidade humana, generoso, discreto, divertido e amigo, AMIGO, leal, complacente e sempre disposto, para mim, sem outras intenções, o mais distinguido dos vigueses. Por isso, Fernando, ainda que fisicamente nos deixes seguiras vivendo nos milheiros de corações que palpitam nos peitos de tantos e tantos amigos que vás deixando de momento.