ADIÓS A UN HISTÓRICO DEL PERIODISMO GALLEGO
Amigo leal
Nemésio Barxa
Quantos espaços vazios deixa a tua ausência, Fernando. O Bairro Velho sem ti não será o mesmo, nem o Faro de Vigo, ainda sendo o Decano, se não abres com o «Mira Vigo», essa crónica social a nível popular que nos conectava aos vigueses desde as glorias literárias como com as delícias gastronómicas, ou o teu «Salvese quien pueda» no que profunda e documentadamente analisavas a atividade humana.
Teus livros sempre amáveis e didáticos. Os teus amigos; que faremos teus amigos sem ti?
Porque, sendo um jornalista de raça que ligavas o jornalismo popular ao mais culto e literário e alcanças-te profissionalmente níveis de excelência, o melhor teu era tua bomhomia, tua qualidade humana, generoso, discreto, divertido e amigo, AMIGO, leal, complacente e sempre disposto, para mim, sem outras intenções, o mais distinguido dos vigueses. Por isso, Fernando, ainda que fisicamente nos deixes seguiras vivendo nos milheiros de corações que palpitam nos peitos de tantos e tantos amigos que vás deixando de momento.
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