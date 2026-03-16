El 40% de las habitaciones en alquiler en Vigo no tiene ventana a la calle

Buscar vivienda de alquiler es un rompecabezas. Los precios están disparados por encima de los 600 euros y muchos jóvenes prefieren ir a por otras alternativas antes que escoger un apartamento en el que dejarse el 50% de su sueldo. El precio medio en Vigo por una vivienda tipo con dos habitaciones es de 900 euros al mes. A día de hoy una renta de alquiler media exige pagar cada mes cerca de 200 euros más que la cuota de una hipoteca a 25 años vista.

Portales como Idealista tienen una oferta aproximada de 250 habitaciones, aunque no todas son aptas para cualquier aspirante. En la gran mayoría admiten chicas, pero solo en 186 pueden entrar chicos.

Los precios superan en general los 300 euros, aunque hay algunas opciones más baratas. Ente los 120 y los 200 euros hay cuatro dormitorios. Se ubican en pisos antiguos en la zona de Coia, Balaídos y la Industria. Por encima de ese precio y hasta los 300 hay 22 cuartos.

Al detalle

Más al detalle, en la mitad de los pisos ofertados la cama es pequeña, es decir, de 90, y solo medio centenar cuenta con baño privado.

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De los 250 que se ofrecen, solo un 40% tiene ventana exterior, a la calle. Todas ellas por más de 300 euros al mes. Además, en 47 aceptan parejas y una de ellas es doble (dos camas en un mismo dormitorio), a modo residencia de estudiantes.