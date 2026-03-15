Vigo exhibe dinamismo urbanístico al cobijo del nuevo PXOM: se han tramitado más de 3.300 proyectos desde su aprobación

Cualquier administración pública necesita unos cimientos sólidos sobre los que sustentar su gestión y, en concreto, dos herramientas son básicas para ello, los presupuestos y un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). El Concello de Vigo lleva años con cuentas en vigor cada 1 de enero, pero tuvo que esperar hasta finales de mayo del año pasado para poner fin a una década complicada en materia urbanística tras el revés judicial al planeamiento de 2008 con la aprobación definitiva de un nuevo documento, que entró en vigor el 27 de agosto y que ha permitido dinamizar urbanísticamente la ciudad, desbloqueando por un lado la tramitación de grandes proyectos residenciales o comerciales y, por otro, tramitar en el día a día licencias y expedientes presentados por particulares y empresas.

Los datos hablan por sí solos y, desde que se aprobó el PXOM en el salón de plenos, los servicios de Urbanismo han tramitado bajo su cobijo normativo un total de 3.307 proyectos. «El nuevo plan es un éxito y va a muy, muy buen ritmo. Es una gran noticia para la ciudad», expone sobre estas cifras el alcalde de la ciudad, Abel Caballero. La mayor parte de esta cifra, más de 3.000 expedientes, se corresponden a obras menores y reformas comerciales, que por su magnitud y al estar limitadas a ámbitos pequeños, únicamente precisan que los promotores de las mismas presenten una comunicación previa en las dependencias de la Gerencia de Urbanismo, con excepción de aquellas actuaciones menores que se realicen en edificios catalogados, que sí deben ser revisadas minuciosamente para garantizar que no suponen un riesgo para los elementos protegidos.

Estas últimas se incluyen, por lo tanto, en los 286 expedientes que han terminado con una resolución favorable y la concesión, por tanto, de la licencia pertinente para acometer los proyectos. En el desglose aportado por el servicio municipal de Urbanismo, que lidera la edil María José Caride, destacan los 85 permisos para acometer reformas y ampliaciones, mientras que se han validado 71 actuaciones para obras menores en inmuebles catalogados. También destacan las peticiones para la construcción de viviendas unifamiliares, ascendiendo a 60 las informadas favorablemente por los técnicos, mientras que se ha dado luz verde a una veintena de licencias para levantar edificios.

En clave residencial, destacan los proyectos para reconvertir en apartamentos locales pensados en su momento para negocios comerciales, así como aquellos expedientes relacionados con la mejora de accesibilidad en los inmuebles instalando ascensores. También se han autorizado 18 demoliciones, cinco naves industriales, 11 parcelaciones o 16 reformas comerciales de calado, añaden desde el Concello.

El nuevo PXOM ha permitido también impulsar la ordenación urbanística de grandes ámbitos pendientes de la seguridad jurídica que ofrece el planeamiento. Así, avanzan a buen ritmo áreas comerciales como las de Navia, Alcabre o Recaré, todas con el visto bueno ambiental, mientras que también se han sentado las bases para la ambiciosa transformación de la Plaza de España. Han sufrido un revés importante, mientras, actuaciones que tienen que ver con la recuperación del patrimonio industrial en las antiguas fábricas de La Panificadora, La Artística y Bernardo Alfageme. Mientras, queda por ver también la robustez jurídica del documento, que ha recibido ya un número importante de reclamaciones judiciales que se irán dirimiendo poco a poco en los tribunales.