Propietarios de viviendas turísticas en Vigo debatirán sobre la ordenanza municipal este martes 17
El Concello aprobó una ordenanza específica para limitar la expansión de los pisos vacacionales
Establece zonas saturadas o limita los pisos a determinados supuestos
La reunión parte de la Asociación de Viviendas de uso turístico de Galicia
La Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Galicia (Aviturga) convoca a todos los propietarios de Viviendas de Uso Turístico (VUT) a una reunión informativa este martes 17 de marzo a las 18:00 horas, que se celebrará en el salón de actos de la Delegación Territorial de la Xunta de Galicia en Vigo (calle Concepción Arenal nº 8) para analizar en detalle la recién aprobada Ordenanza Municipal de Viviendas de Uso Turístico, y valorar conjuntamente el alcance e implicaciones que puede tener sobre la actividad de las VUT en la ciudad.
En general, la ordenanza pretende controlar la apertura de nuevos pisos turísticos estableciendo zonas saturadas o limitando los pisos a determinados supuestos
Aviturga subraya que este es un momento clave para el sector, ya que la ordenanza podría introducir cambios significativos en el funcionamiento y regulación de las viviendas de uso turístico. Por ello, la asociación considera fundamental la participación de todos los propietarios, con el fin de compartir información, resolver dudas y consensuar una postura común ante el proceso normativo.
La entidad anima encarecidamente a asistir a esta sesión informativa, recordando que la unidad y la implicación del colectivo son esenciales para la defensa de los intereses del sector y para garantizar un marco regulatorio equilibrado y adecuado a la realidad de la actividad. Recuerda que la ordenanza municipal fue publicada el pasado viernes día 13 en el BOPP, lo que abre un plazo de 30 días para presentar alegaciones.
- Varios heridos y destrozos en el Twenty de Vigo en una pelea entre ultras del Celta y el Lyon
- Sorprendidos manteniendo relaciones sexuales dentro de un coche en el aparcamiento de un supermercado de Redondela
- Locales de hostelería de Vigo ya exigen consumición mínima a los clientes para poder sentarse y limitan el número de carritos de bebé
- La hélice del crucero «Spirit of Discovery» quedó al aire frente a la costa gallega: hubo un fallecido y más de 100 heridos
- Unos padres de Ponteareas ceden la representación legal de su hija con discapacidad a sus hermanos por falta de «competencias digitales»
- Las huelgas y el cambio de pacientes de Povisa lastran las listas de espera del Chuvi
- Inhabilitado y condenado al pago de 913.000 euros un empresario de Vigo por llevar una fabricante de maquinaria a la quiebra
- Interceptado un conductor de patinete eléctrico en Vigo bajo los efectos de cuatro drogas diferentes