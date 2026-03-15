Propietarios de viviendas turísticas en Vigo debatirán sobre la ordenanza municipal este martes 17

La Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Galicia (Aviturga) convoca a todos los propietarios de Viviendas de Uso Turístico (VUT) a una reunión informativa este martes 17 de marzo a las 18:00 horas, que se celebrará en el salón de actos de la Delegación Territorial de la Xunta de Galicia en Vigo (calle Concepción Arenal nº 8) para analizar en detalle la recién aprobada Ordenanza Municipal de Viviendas de Uso Turístico, y valorar conjuntamente el alcance e implicaciones que puede tener sobre la actividad de las VUT en la ciudad.

En general, la ordenanza pretende controlar la apertura de nuevos pisos turísticos estableciendo zonas saturadas o limitando los pisos a determinados supuestos

Aviturga subraya que este es un momento clave para el sector, ya que la ordenanza podría introducir cambios significativos en el funcionamiento y regulación de las viviendas de uso turístico. Por ello, la asociación considera fundamental la participación de todos los propietarios, con el fin de compartir información, resolver dudas y consensuar una postura común ante el proceso normativo.

La entidad anima encarecidamente a asistir a esta sesión informativa, recordando que la unidad y la implicación del colectivo son esenciales para la defensa de los intereses del sector y para garantizar un marco regulatorio equilibrado y adecuado a la realidad de la actividad. Recuerda que la ordenanza municipal fue publicada el pasado viernes día 13 en el BOPP, lo que abre un plazo de 30 días para presentar alegaciones.