MotorOcasión cierra su fin de semana con 500 coches vendidos en Vigo

La XXVI edición de MotorOcasión Vigo que se celebró este fin de semana en el IFEVI cerró con más de medio millar de vehículos vendidos, a la espera de que en las próximas semanas se formalicen muchas de las operaciones iniciadas durante el evento.

MotorOcasión volvió a consolidarse como una cita destacada para el sector y una oportunidad para la liquidación de stock por parte de las marcas. Miles de visitantes acudieron a la feria que, a lo largo de sus cuatro jornadas ha reunido a cerca de 1.200 vehículos en exposición de distintas marcas, segmentos y precios.

La oferta ha incluido desde modelos accesibles como un Citroën C3 por 7.990 euros o un Fiat Panda por 8.490 euros, hasta vehículos de gama alta como un Porsche 911 GT3 por 209.900 euros o un Alpine A110S por 78.950 euros, incluso nuevas marcas de fabricantes chinos.

Así, un año más, el salón sigue consolidándose como un escaparate para el vehículo de ocasión y como una plataforma de encuentro entre concesionarios y compradores.