Luz verde en Vigo a una inversión superior al millón de euros para levantar un edificio de viviendas
La promotora ha proyectado el inmueble en la travesía do Pino y cuenta ya con todos los informes favorables para conseguir la licencia
Vigo exhibe dinamismo urbanístico al cobijo del nuevo PXOM: se han tramitado más de 3.300 proyectos desde su aprobación
Las promotoras inmobiliarias continúan dando pasos para engordar la oferta residencial en la ciudad de Vigo al amparo del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) después de años en los que la vivienda de nueva construcción cayó a mínimos. La Gerencia de Urbanismo concederá próximamente la licencia a la entidad Promociones e Inversiones de Valdeorras para la construcción de un edificio para seis viviendas en la travesía do Pino 6, un proyecto que cuenta con un presupuesto superior al millón de euros.
La documentación presentada por la empresa contempla una actuación sobre una parcela de 384 metros cuadrados situada en suelo urbano no consolidado, según el PXOM. El edificio que se construirá tendrá cuatro plantas (ático incluido) en las que se distribuirán las seis viviendas recogidas en el proyecto, firmado por el arquitecto José Antonio Comesaña. Además, se prevé la habilitación de dos sótanos para disponer de hasta 18 plazas de aparcamiento, mientras que en la planta baja del inmueble estarán las zonas comunes y un local comercial. La superficie total a construir roza los 2.150 metros cuadrados.
Suscríbete para seguir leyendo
- Varios heridos y destrozos en el Twenty de Vigo en una pelea entre ultras del Celta y el Lyon
- Sorprendidos manteniendo relaciones sexuales dentro de un coche en el aparcamiento de un supermercado de Redondela
- Locales de hostelería de Vigo ya exigen consumición mínima a los clientes para poder sentarse y limitan el número de carritos de bebé
- La hélice del crucero «Spirit of Discovery» quedó al aire frente a la costa gallega: hubo un fallecido y más de 100 heridos
- Unos padres de Ponteareas ceden la representación legal de su hija con discapacidad a sus hermanos por falta de «competencias digitales»
- Las huelgas y el cambio de pacientes de Povisa lastran las listas de espera del Chuvi
- Inhabilitado y condenado al pago de 913.000 euros un empresario de Vigo por llevar una fabricante de maquinaria a la quiebra
- Interceptado un conductor de patinete eléctrico en Vigo bajo los efectos de cuatro drogas diferentes