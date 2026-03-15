Luz verde en Vigo a una inversión superior al millón de euros para levantar un edificio de viviendas

Las promotoras inmobiliarias continúan dando pasos para engordar la oferta residencial en la ciudad de Vigo al amparo del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) después de años en los que la vivienda de nueva construcción cayó a mínimos. La Gerencia de Urbanismo concederá próximamente la licencia a la entidad Promociones e Inversiones de Valdeorras para la construcción de un edificio para seis viviendas en la travesía do Pino 6, un proyecto que cuenta con un presupuesto superior al millón de euros.

La documentación presentada por la empresa contempla una actuación sobre una parcela de 384 metros cuadrados situada en suelo urbano no consolidado, según el PXOM. El edificio que se construirá tendrá cuatro plantas (ático incluido) en las que se distribuirán las seis viviendas recogidas en el proyecto, firmado por el arquitecto José Antonio Comesaña. Además, se prevé la habilitación de dos sótanos para disponer de hasta 18 plazas de aparcamiento, mientras que en la planta baja del inmueble estarán las zonas comunes y un local comercial. La superficie total a construir roza los 2.150 metros cuadrados.