Una inmersión virtual con sello vigués que despierta el cuerpo y la mente

Sumergido en un entorno gráfico de alta resolución y escuchando un sonido envolvente gracias a unas gafas de realidad virtual, regresó a las islas Cíes y recordó que había naufragado en ellas junto a otros compañeros. Para los profesionales que trabajan con esta persona con trastorno neurodegenerativa fue una información muy valiosa la que el hombre logró rescatar de su memoria gracias al proyecto inmeRsiVa, de la empresa viguesa Insati Innovations.

Era un usuario del Centro de Innovación Afaga Alzheimer (CIAG), la única asociación gallega de apoyo a personas con demencias que está involucrada en estudios de realidad virtual. Mantiene desde 2019 una colaboración estable con Insati, especializada en soluciones de salud digital para enfermedades neurodegenerativas y salud mental, y a la que ha aportado su conocimiento clínico experto y la experiencia acumulada en el cuidado de personas con demencia.

La firma viguesa, hace dos años, decidió apostar por la realidad virtual para la estimulación física y cognitiva de personas mayores o pacientes diagnosticados con demencias leves y moderadas. De ahí nació inmeRsiVa, que ya ha validado clínicamente en Galicia y está en fase de expansión internacional.

Iria Ollero, con las gafas de inmeRsiVa / Cedida

En la comunidad han diseñado cuatro estudios en centros sociosanitarios para probarlo; dos de ellos, con Afaga. El primero fue en el CIAG de Afaga y con la aprobación del comité ético del Sergas. Durante tres meses y medio, allí comprobaron que el 75% de las personas del grupo experimental —en el que se aplica esta terapia para comprobar después con el grupo de control— mejoraban sus capacidades cognitivas.

¿Cómo funciona?

Iria Ollero, ingeniera biomédica de Insati y responsable del proyecto, explica que, gracias a las gafas de realidad virtual inmersiva, el usuario se «sumerge en un mundo, se abstrae y se involucra más» en la realización de las actividades que le proponen, y la interacción resulta más intuitiva sin mandos.

Tienen dos grandes líneas de intervención. Por un lado, una rama más gamificada, de juegos serios, que les estimulan psicológicamente, pero también les empujan a mover el cuerpo, especialmente, el tren superior, ya sea de pie o sentado. Como en los juegos de reacción, en los que tienen que pulsar botones que deben alcanzar moviendo sus brazos. «No es mover el dedo en una tablet», destaca Ollero.

Uno de los juegos favoritos de Teresa Cuevas Sánchez, de 76 años, es ir al supermercado. Lleva un presupuesto y una lista de la compra. «Tengo que escoger entre diferentes marcas y hacer cálculos para no pasarme del dinero», explica y añade: «aprendo». También ejercita músculos. Al elegir el producto tiene que extender el brazo para llegar al estante, hacer pinza para cogerlo y colocarlo luego en su cesta.

Teresa, usuaria de la asociación Afaga, con las gafas de realidad virtual de un proyecto para la estimulación cognitiva y funcional / Jose Lores

Pero lo que más le gusta a Teresa es sumergirse en paisajes y disfrutarlos. Es la otra rama que trabaja inmeRsiVa, la reminiscencia, centrada en escenarios significativos para el paciente, que favorecen la evocación de recuerdos autobiográficos y la conversación guiada.

Teresa está probando en la actualidad en el Centro de Atención Integral que Afaga tiene en Martínez Garrido, donde se está dando continuidad al testeo con usuarios con trastorno más leve desde enero. Se les evalúa antes y después para comprobar si han mejorado sus capacidades de orientación, atención, memoria, lenguaje, habilidades visoespaciales, funciones ejecutivas y velocidad de procesamiento.

«Siempre estamos buscando intervenciones terapéuticas que nos ayuden a trabajar las actividades de la vida diaria, que creemos que es fundamental para mantener esas capacidades el mayor tiempo posible», destaca Juan Carlos Rodríguez, presidente de Afaga.

Más testeos

Lo han probado también en dos residencias gallegas de DomusVi y han sido aceptados en el Living Lab del Meixioeiro, donde pretenden validar clínica y tecnológicamente esta solución en un entorno hospitalario, en colaboración con la Unidad de Demencias, con la idea de que les derive pacientes.

Recogen datos para, a largo plazo, no solo estimular a los pacientes, sino que también valga para predecir la evolución en una persona.