El gimnasio Coliseum de Vigo resucita: Synergym transformará el local con una inversión de más de 408.000 euros

El histórico local del número 40 de Areal, en pleno centro de Vigo, se encamina hacia una nueva etapa vinculada al deporte. El espacio en el que durante más de tres décadas funcionó el gimnasio Coliseum volverá a tener uso deportivo con la llegada de Synergym, que abrirá allí su tercer centro en la ciudad.

El inmueble ya había sido autorizado en 1991 para uso como gimnasio deportivo con cafetería y piscina, con una superficie de 1.386,39 metros cuadrados. En aquel momento, el aforo fijado era de 63 personas para la cafetería y de 192 para la zona polideportiva. Desde entonces, el local se convirtió en uno de los espacios deportivos más reconocibles del centro de Vigo.

La cadena ha logrado el visto bueno de Urbanismo, por lo que podrá poner en marcha de forma inmediata las obras de reforma. El Concello dará luz verde este próximo martes al proyecto de acondicionamiento del bajo, que cuenta en la actualidad con una superficie total de 2.317,53 metros cuadrados.

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La actuación, proyectada por el arquitecto Ramón Garrigues Calderón, tiene un presupuesto de ejecución de 408.940,07 euros y se centrará en la adaptación del espacio al nuevo modelo de gimnasio. De toda la superficie disponible, 1.367,36 metros cuadrados se destinarán a la actividad deportiva, mientras que el resto quedará sin intervención, en concreto la zona destinada a cafetería y parte de la primera planta.