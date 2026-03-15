Aldi, Jysk, Action o Pepco: así sera la oferta del nuevo área comercial de Navia

La macroárea comercial de Navia sigue avanzando. En los últimos días, han empezado las obras frente al barrio residencial de Navia, en la parcela de más de 29.000 metros cuadrados comprendida entre la avenida Ricardo Mella y la rúa Caramuxo.

Según la promotora, para este proyecto ya se ha reservado más del 50% de la superficie bruta alquilable, aunque se destaca que estos datos no son vinculantes y podrían variar. Pero los informes de precomercialización ya nos dan una pista de los negocios que podrían aterrizar en Navia en los próximos meses.

Aldi, Jysk, Action o Pepco: las empresas que aterrizan en Navia

Con los datos que ha adelantado la promotora —y si los planes de la precomercialización se cumple—, aterrizaría en Vigo por primera vez la cadena de supermercados Aldi, una de las empresas que más ha crecido en este sector en los últimos años. Pero este no será el único supermercado del área comercial. Eroski también aparece entre las marcas que poblarán este nuevo espacio.

Más allá de estas tiendas que proporcionarán un servicio necesario para los vecinos de la zona, se prevé la llegada de otros espacios que ya han triunfado en otros lugares de Galicia. Es el caso de marcas como Jysk y otros espacios ya conocidos en la ciudad como Pepco y Kiwoko.

Uno de los últimos anuncios es el de la futura apertura de una tienda de la cadena low cost holandesa Action. La cadena de descuento duro triunfa con una estrategia particular: ofrecer 150 productos nuevos cada semana. Y esa táctica funciona a juzgar por las colas que se forman en sus locales de Ourense, Betanzos, Sanxenxo y Santiago de Compostela;

En qué consiste el proyecto

Este proyecto comercial estará ubicado entre la avenida de Ricardo Mella y el Camiño do Caramuxo, dentro del polígono industrial do Caramuxo y colindando con el polígono residencial de Navia. El plan incluye la urbanización general de la zona, desde la ejecución de viales, pavimentación, creación de aparcamientos, aceras y la instalación completa de redes de servicios como la red eléctrica, el abastecimiento de agua o la señalización e instalación de mobiliario urbano.

El plazo previsto para la ejecución de estas obras es de 6 meses. El siguiente paso sería levantar la nueva macroárea comercial promovida por Global Fitness Sport. Este espacio contará con dos plantas de casi 10.400 metros cuadrados para tiendas y espacios comerciales, así como con 123 metros cuadrados destinados para la restauración. Se espera que el complejo disponga de unas 352 plazas de aparcamiento interior.