Zona Franca activa la compra del edificio para el futuro «hub» audiovisual de Vigo

La Zona Franca de Vigo da un nuevo paso en la puesta en marcha del futuro hub audiovisual de la ciudad con la aprobación —previsiblemente el 24 de marzo— de las bases que regirán la oferta pública para adquirir el inmueble que albergará este centro de producción, según confirmaron fuentes del Consorcio a FARO. La iniciativa será analizada primero por el Comité Ejecutivo y posteriormente deberá recibir el visto bueno del Pleno para formalizar la compra del edificio seleccionado.

El delegado de la Zona Franca, David Regades, subraya que la iniciativa busca situar de nuevo a Vigo en el centro del desarrollo audiovisual gallego: «Hace 50 años que el audiovisual gallego nació, se desarrolló y lideró el sector desde Vigo. Como entonces, cinco décadas después y de la mano de la innovación y las nuevas tecnologías, la ciudad volverá a liderar su resurgimiento con el nacimiento de este hub». Desde el Concello, el alcalde, Abel Caballero, respalda el proyecto y destaca su importancia estratégica: «El audiovisual es parte fundamental del futuro y Vigo tiene que estar ahí».

La ciudad volverá a liderar el resurgimiento del audiovisual con el nacimiento de este hub» David Regades — Delegado de Zona Franca

El objetivo de esta operación es dotar a Vigo de una infraestructura especializada que sirva como referencia para la industria audiovisual en el sur de Galicia. El proyecto aspira a reforzar el ecosistema empresarial del sector, atraer rodajes nacionales e internacionales, generar empleo cualificado y promover la innovación tecnológica aplicada a la producción audiovisual.

La decisión llega después de los trabajos previos impulsados por el ente que pilota Regades, entre ellos los estudios técnicos de viabilidad y la consulta preliminar al mercado realizada para conocer el interés del sector en la gestión del futuro hub. A partir de esas conclusiones, el organismo ha definido las bases técnicas y funcionales que deberán cumplir los inmuebles que opten a albergar el centro.

Uno de los criterios fundamentales es que el edificio se encuentre dentro del término municipal de Vigo y, preferentemente, en el núcleo urbano. La intención es facilitar la conexión con el tejido empresarial, universitario y creativo de la ciudad, además de garantizar una buena accesibilidad logística para los equipos de producción.

Dimesiones y equipamiento

En cuanto a las dimensiones, los estudios realizados por la Zona Franca establecen que el hub debería contar con una superficie construida aproximada de entre 8.000 y 9.000 metros cuadrados. La configuración ideal contempla plantas de entre 2.500 y 3.000 metros cuadrados, lo que permitiría ubicar los principales platós de rodaje en la planta baja y distribuir en niveles superiores el resto de áreas técnicas y empresariales.

La infraestructura incluirá al menos un gran plató de entre 1.200 y 1.500 metros cuadrados, además de otros estudios de menor tamaño para ensayos, producción digital o formatos emergentes. El complejo también contará con camerinos, vestuarios y zonas de preparación para los equipos artísticos y técnicos.

Junto a estos espacios de rodaje, el proyecto contempla la creación de áreas dedicadas a la postproducción, estudios de sonido, laboratorios tecnológicos y equipamientos para nuevas técnicas como la producción virtual o la captura de movimiento. Estas herramientas resultan cada vez más relevantes para la competitividad de los centros de producción audiovisual.

El modelo de hub también pretende fomentar un ecosistema empresarial alrededor del sector. Para ello se prevén zonas de coworking, oficinas para compañías audiovisuales y espacios destinados a incubadoras o aceleradoras de proyectos. Además, el complejo dispondrá de aulas, salas de conferencias y áreas para demostraciones tecnológicas que permitan desarrollar programas formativos y colaborar con universidades y centros de investigación.

Otra de las claves del planteamiento es apostar por la adquisición de un inmueble ya existente que pueda ser rehabilitado o adaptado. Esta fórmula permitiría reducir los plazos de implantación del proyecto, optimizar la inversión pública y contribuir a la regeneración urbana mediante la reutilización de edificios ya construidos.

Siete ubicaciones analizadas

Antes de iniciar el proceso de compra, el estudio encargado por Zona Franca analizó hasta siete posibles emplazamientos. Dos de ellos encabezaban inicialmente la lista: la antigua nave de Fribesa, situada en la avenida de Beiramar, y un complejo dotacional en la avenida de Madrid, donde se ubica el antiguo concesionario de Opel junto al Hotel Los Galeones.

Nave de Fribesa en Beiramar. / Marta G. Brea

A estas alternativas se suman otras cinco opciones repartidas entre Vigo y su área metropolitana. El informe también estudió dos parcelas en la Plataforma Logística e Industrial de Salvaterra–As Neves (Plisan) y otros dos terrenos en el parque empresarial de Porto do Molle, en Nigrán, ambos con suelo propiedad del propio Consorcio. La séptima posibilidad correspondía a otra parcela disponible en el entorno urbano vigués susceptible de adaptarse a los requisitos técnicos del proyecto.

En el análisis se valoraban factores como la superficie disponible —entre 10.000 y 20.000 metros cuadrados en los primeros planteamientos—, los accesos logísticos, la capacidad para albergar platós de hasta 1.500 metros cuadrados y la posibilidad de rehabilitar edificios existentes para reducir plazos y costes.

Un polo audiovisual para el noroeste

Los estudios elaborados para el Consorcio apuntan a que el hub podría captar hasta el 80% de las producciones que se rueden en Vigo y alrededor del 28% de las que se desarrollen en toda Galicia. Además de su impacto directo en el sector audiovisual, el proyecto también generaría actividad en ámbitos como la hostelería, el transporte, el alojamiento o la promoción turística.

Si el proceso avanza según lo previsto, la compra del inmueble será el primer paso tangible para materializar una infraestructura que aspira a consolidar a Vigo como uno de los principales polos de producción audiovisual del noroeste peninsular.