La Xunta saca a los mercados los derechos del consumidor con un punto informativo en O Calvario en Vigo

El mercado de abastos de O Calvario se convierte este sábado en una oficina improvisada —y muy práctica— para resolver dudas de compra, garantías y reclamaciones. La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, visitó el punto de información al consumidor instalado en la plaza con motivo del «Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras», que se conmemora mañana, y puso en valor las herramientas autonómicas de asesoramiento y defensa de los derechos de la ciudadanía.

El puesto de Vigo forma parte de una acción coordinada por el Instituto Galego do Consumo e da Competencia (IGCC), que ha desplegado stands similares este sábado en las plazas de abastos de las siete principales ciudades gallegas, entre ellas también Santiago de Compostela, donde acudió la gerente del organismo, Sol Vázquez. El objetivo, según la Xunta, es invitar a la población a conocer mejor qué derechos tiene al consumir y de qué manera puede activar los mecanismos de información, acompañamiento y, si es necesario, restitución.

Entre los recursos que se están difundiendo en estos puntos figura el teléfono gratuito 900 23 11 23, además de la red de oficinas del IGCC en A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago, Vigo y Ferrol, y los convenios suscritos con distintas organizaciones de consumidores de Galicia. La campaña busca, en esencia, acercar al ciudadano las vías para actuar cuando surgen conflictos habituales: compras defectuosas, servicios no prestados, cláusulas confusas o desacuerdos sobre garantías y devoluciones.

La acción en los mercados se suma a otras iniciativas desarrolladas esta semana en torno a esta efeméride. El jueves se presentaron las conclusiones del proceso de escucha activa impulsado por el Gobierno gallego para elaborar la Estrategia galega de protección das persoas consumidoras 2026-2030, un documento con el que la Xunta pretende ordenar sus prioridades en un escenario marcado por nuevos hábitos de compra —especialmente en el entorno digital— y por la necesidad de reforzar la información frente a prácticas abusivas.

La conmemoración incluye además el programa divulgativo del IGCC, que se ha desplegado durante todo este mes y en el que participan 10.000 alumnos y alumnas de 115 centros educativos. Con esta actividad, la Escola Galega de Consumo prevé superar en 2026 la media anual de 20.000 personas formadas. A mayores, ayer se celebró una edición especial de «Venres de Consumo Responde», dentro del mismo paquete de acciones divulgativas.

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En conjunto, la Xunta intenta llevar el mensaje a dos frentes: la calle —con los stands en los mercados— y las aulas, donde se siembra la cultura del consumo responsable. Porque, cuando hay conflicto, lo importante no es solo tener razón: es saber cómo ejercerla.