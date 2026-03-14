Veinte jefes de servicio denuncian «el profundo deterioro» de la UVigo y piden un cambio de rumbo a los candidatos

Veinte jefes de servicio de la UVigo denuncian «el profundo deterioro» de la gestión en la institución académica y ante «la gravedad de la situación» lanzan una manifiesto, en el que hacen un balance muy crítico de los dos mandatos de Manuel Reigosa y piden un giro a los aspirantes a relevarle.

Veinte responsables de los servicios y unidades de gestión técnica, económica y administrativa de la Universidade de Vigo expresan su «profunda preocupación» por el deterioro de la gestión universitaria y reclaman a los tres candidatos (Belén Rubio, Carmen García Mateo y Jacobo Porteiro) compromisos concretos para revertir la situación. La campaña electoral arrancará el próximo 20 de abril y la fecha de las votaciones será el 6 de mayo.

Los firmantes denuncian en el escrito que ha sido enviado a todas las cuentas de correo de la UVigo que la operatividad diaria de la institución está comprometida por «la falta de liderazgo», la «lentitud en la toma de decisiones», «las carencias en la comunicación interna» y la pérdida de peso de los criterios técnicos frente a directrices de carácter político. Alertan de que todo esto está provocando «un colapso administrativo y compartimentos estancos que fracturan la coordinación entre servicios». Además, supone, siempre según veinte jefes de servicio, «una ralentización injustificable» en la gestión ordinaria.

Respuesta del rector

La dureza del texto explicaría el artículo escrito por Reigosa y publicado el jueves por este diario, en el que pedía «lealtad» y en el que aseguraba que «una buena universidad precisa personal comprometido, profesional y honesto, que desarrolle su función con rigor».

Reigosa advertía del peligro de «erosionar la confianza institucional» y consideraba que «no es transparente presentarse como independiente para operar políticamente al servicio de una candidatura». Fuentes consultadas por este diario, interpretan que Reigosa contesta así a los jefes de servicio firmantes del manifiesto, y también a otro escrito firmado por 213 trabajadores del Personal técnico, de gestión y de administración y servicios de la UVigo con sus reivindicaciones para el próximo mandato. Las mismas fuentes también entienden que el actual rector hace un flaco favor a su candidata, Belén Rubio, al alimentar la polémica.

Una administración paralela

Los jefes de servicio denuncian que son «ignorados en la toma de decisiones» y lamentan «la proliferación de estructuras de carácter político que actúan como una administración paralela que además de comprometer y desvirtuar el funcionamiento operativo y estructural de los servicios, incurren en duplicidades innecesarias, causas conflictos competenciales y bloquean la capacidad de gestión de las personas responsables de los servicios».

Para los firmantes del manifiesto, «el punto más crítico» es la gestión de los recursos humanos en los tres campus. Denuncian la demora en la cobertura de vacantes y bajas, el estancamiento de la relación de puestos de trabajo desde 2016, la falta de planes de formación, la paralización de la carrera profesional y la ausencia de relevo generacional, factores que, según advierten, están minando el clima laboral y provocando «desánimo, desmotivación y desafección» entre el personal.

En el plano económico, los firmantes muestran su inquietud por el aumento de los gastos corrientes en un contexto de caída de la matrícula y limitada evolución de los ingresos estructurales, y reclaman una gerencia que actúe con «rigor, disciplina y profesionalidad» para blindar la sostenibilidad financiera de la universidad.

Demandas a los candidatos

Ante esta situación, los veinte jefes de servicio piden a las candidaturas que incluyan en sus programas medidas para dignificar la función administrativa, agilizar la cobertura de plazas, modernizar la comunicación interna, eliminar cuellos de botella burocráticos, preservar la autonomía técnica de los servicios e invertir en infraestructuras tecnológicas y materiales.

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El manifiesto concluye reivindicando al personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTXAS) como una pieza esencial para asegurar una universidad sólida, cohesionada y al servicio del interés general.