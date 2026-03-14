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Adiós a uno de los restaurantes más míticos de Vigo para cenas de grupo: «Nos vamos con el corazón lleno»

El restaurante La Carbonara del Casco Vello se despide después de 25 años en los que ha acogido cientos de cumpleaños, reuniones de empresa y amigos

Vista exterior del restaurante La Carbonara en el Casco Vello de Vigo

Vista exterior del restaurante La Carbonara en el Casco Vello de Vigo / Jose Lores

Víctor P. Currás

Víctor P. Currás

Vigo

Malas noticias para los vigueses que disfrutan de juntarse alrededor de una mesa con comida y bebida a precios asequibles. El Restaurante La Carbonara cerró sus puertas el pasado 28 de marzo, haciendo efectivo el traspado este mismo viernes 11 de marzo. El local ubicado en el número 27 de Teófilo Llorente se había consolidado como uno de los más reclamados para cumpleaños, cenas de empresa y equipos, reuniones o cualquier otra celebración social más allá del ocaso.

«Este local fue más que un negocio: fue encuentro, historias compartidas, charlas, risas, personalidades juntas tan diversas...» añadían en un segundo comunicado de Jose y Natalia, responsables del sitio. «Estamos más que superagradecidos por vuestro apoyo y cariño, queremos daros un enorme GRACIAS DE CORAZÓN», añadieron. Es por ello que el pasado domingo 1 de marzo celebraron una última tarde con música y picoteo con los clientes más fieles.

Sus menús entre 15 y 20 euros incluían pizzas, pastas -carbonara o boloñesa- o lasaña acompañados de jarras de vino y cerveza, convirtiéndose en una solución muy socorrida para aunar gustos diferentes. En jornadas cercanas a la Navidad o incluso en verano acostumbraba a colgar el cartel de completo con varias semanas de antelación.

«No tenemos cómo dar las gracias a todos quienes habéis confiado en nosotros a lo largo de 25 años, nos vamos con el corazón lleno de emociones», expresaban a través de sus redes. Durante las últimas semanas y meses ya fueron a

Un barrio en transformación

Durante este cuarto de siglo ha sido un testigo directo de la transformación del Casco Vello. La peatonalización de Teófilo Llorente en 2009 no solo no ahuyentó a los clientes, sino que alivió de ruidos y malos olores a la calle anexa al local. Así el antiguo barrio rojo de la ciudad y zona de Vinos se convirtió en el epicentro gastronómico con decenas de restaurantes con nombre propio y reconocido.

Entre ellos La Carbonara se erigía como una opción fácil, económica, masiva y para casi todos los públicos. Su disposición en dos plantes permitía reunir hasta 30 personas en su comedor principal siendo el «buen ambiente», la cantidad de comida y el precio los aspectos mejor valorados en sus reseñas.

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Aunque existen otras alternativas en la ciudad que incluyen churrasco, tortilla y otros platos, el cierre de este restaurante dejará un vacío en el corazón, el estómago y el bolsillo de muchos vigueses.

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