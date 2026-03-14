Once conductores de Uber en Vigo se quedan sin el «título habilitante» para circular

Empresas que gestionan varios vehículos VTC en Vigo están empezando a cambiar su estrategia ante el enquistamiento de la situación en la ciudad, donde los Uber, aunque siguen operando de forma habitual, continúan sin tener la autorización del Concello de Vigo para traslados urbanos de viajeros. El conflicto está estancado y es por eso que firmas con sede en Madrid han decidido no renovar los conocidos como «títulos habilitantes» que permiten a los conductores convertir sus vehículos en VTC. Ese permiso se prorroga cada dos años, con la pertinente solicitud a la Xunta de Galicia, pero al menos en once vehículos no se ha solicitado esa renovación.

Ese permiso habilitante es el documento que autoriza a los conductores profesionales (ya sean autónomos o trabajadores de empresas) para realizar, previa contratación, una modalidad de transporte discrecional de viajeros en turismo por todo el territorio nacional y es la Xunta la administración encargada de gestionarlos. Sin embargo, la empresa puede decidir no renovar ese documento.

En algunos casos, los conductores continúan circulando por Vigo, acumulando multas que superan ya los 4.000 euros, aunque algunas están recurridas en los tribunales. En otros, los vehículos están en el depósito municipal tras ser inmovilizados por la Policía Local. El Concello, además, ha abierto en torno a media docena de expedientes judiciales ante el contencioso para intentar retirar a los conductores de VTC reincidentes que son «cazados» realizando traslados urbanos de pasajeros sin tener la autorización para ello.