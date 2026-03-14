Ofensiva del Concello de Vigo para reclamar a la concesionaria de la AP-9 una deuda pendiente: «Vamos a cobrarle hasta el último céntimo»

El Concello de Vigo prepara una ofensiva para reclamar a Audasa, concesionaria de la AP-9, el pago de una deuda pendiente con el consistorio en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente al ejercicio de 2023. Según explica el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, la empresa que gestiona la autopista obteniendo importantes beneficios cada año, dejó de pagar al consistorio 138.345 euros después de aplicar una bonificación en el recibo emitido «sabiendo que estaba suprimida», motivo por el que el Concello ha decidido dar un paso adelante para conseguir el abono de ese dinero.

«Vamos a reclamar el pago del 100% del IBI que no abonó entre agosto y diciembre de 2023, nos deben esa cantidad y vamos a cobrarle hasta el último céntimo. Si creen que le vamos a dejar de cobrar, la empresa está absolutamente equivocada», afirma tajantemente Abel Caballero en un audio remitido a los medios este sábado.

En este sentido, el regidor vigués recuerda también que Audasa ya ingresó en concepto de IBI en 2024 y 2025 la totalidad del recibo emitido por el Concello, «por lo que este atraso lo pagará también a tocateja». Durante décadas, Audasa pudo aplicar una bonificación del 95% en el pago del IBI, pero ese privilegio se extinguió en agosto de 2023, motivo por el que el Concello batalla para recuperar el dinero.

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Mientras, Audasa continúa operando la concesión sin cambios pese a que la Comisión Europea ha concluido que la prórroga aprobada en el año 2.000 era ilegal. El Gobierno central, por el momento, no ha dado ningún paso para rescatar el contrato pese al clamor social existente en Galicia.