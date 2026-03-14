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Movimiento en Navia para crear una nueva área comercial e industrial en Vigo: luz verde a una inversión millonaria para acondicionar la zona

La promotora del ámbito tiene ya garantizada la aprobación del proyecto de urbanización, primer paso para transformar un espacio degradado en una zona dinámica

Maquinaria trabajando en la parcela que se urbanizará en Navia para el área comercial e industrial.

Maquinaria trabajando en la parcela que se urbanizará en Navia para el área comercial e industrial. / Marta G. Brea

Pablo Galán

Pablo Galán

Vigo

La creación de una nueva área comercial e industrial en Vigo continúa dando pasos en los despachos y también sobre el terreno. En los últimos días, se han registrado movimientos frente al barrio residencial de Navia, en la parcela de más de 29.000 metros cuadrados comprendida entre la avenida Ricardo Mella y la rúa Caramuxo. Forman parte del proyecto capitaneado por la empresa Global Fitness Sport, que prevé el desembarco de firmas como Aldi, Jysk o Eroski y que en otoño recibió el visto bueno ambiental de la Xunta.

El próximo martes, por su parte, está previsto que el Consello de la Gerencia de Urbanismo de Vigo apruebe de manera inicial el proyecto de urbanización redactado por el arquitecto Pedro de la Puente, que contempla una inversión superior a los 1,7 millones para urbanizar todo el terreno y habilitar cuatro parcelas, una de gran tamaño para uso terciario y las otras tres, más reducidas, para industria. Se ejecutará dos nuevos viales y se ampliarán tres ya existentes y se acometerá la renovación de las redes de saneamiento además de las dotaciones de servicios como alumbrado, electricidad, abastecimiento o mobiliario urbano.

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