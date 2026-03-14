MotorOcasión atrae a decenas de compradores y aficionados al Ifevi

MotorOcasión ha vivido este sábado su jornada más multitudinaria en el Ifevi. Cientos de personas pasaron al salón donde pudieron pasear entre más de 1.200 vehículos. La oferta es dinámica: los coches que se venden son sustituidos por otros.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición, que acaba este domingo, fue la fuerte presencia de fabricantes chinos, que continúan ganando protagonismo en el mercado europeo. Los visitantes pudieron descubrir distintos modelos de sus marcas y acceder a ofertas y descuentos especiales disponibles únicamente durante la feria.

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Además, estuvieron presentes las principales marcas del mercado representadas a través de sus concesionarios oficiales.