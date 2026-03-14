Inditex refuerza su presencia en la rúa Príncipe con una gran tienda de Oysho

Cuenta atrás activada para seguir potenciando la principal arteria comercial de Vigo y culminar la recuperación de un emblemático edificio. Inditex ha activado las obras en el inmueble situado en el número 25 para trasladar allí la marca Oysho, ubicada actualmente a unos metros frente a Zara. Esto ha sido posible después de que la Gerencia de Urbanismo haya acordado otorgar la licencia de obra para el acondicionamiento interior del edificio, un proyecto redactado por el arquitecto Víctor M. García Suárez y el ingeniero Pablo Pérez Villar que tiene un presupuesto que ronda los 364.000 euros y que permitirá actuar en casi 1.299 metros cuadrados.

La propuesta presentada por Oysho consiste en la reestructuración general del edificio, que consta de sótano, planta baja, tres alturas y bajo cubierta, para acondicionar tres plantas para uso comercial de venta al público, mientras que el sótano quedará reservado para almacén e instalaciones y el último piso para oficinas. Estarán comunicadas por una escalera y un ascensor y el proyecto no prevé divisiones en las plantas para facilitar la exposición de artículos.

La decisión de Inditex supone dar un paso más en su estrategia de reforzar su presencia en Príncipe con grandes tiendas de Zara, Zara Home, Pull & Bear o Massimo Dutti, consolidando así su dominio de la milla de oro comercial viguesa. El nuevo Oysho se instalará en un inmueble alquilado a la promotora Barcial Inversiones, cuyo promotor es uno de los históricos empresarios vigueses de la industria de pescado congelado, David Ramos Palmero, que cofundó Grupo Oberconsa o la cadena Hiperxel.

Esta mercantil asumió hace unos años la recuperación del inmueble situado en Príncipe 25, que estaba sin uso con más de siglo y medio de historia que en su día albergó el prestigioso Estudio Pacheco, vecino de Papelería Comercial y con vistas a los Almacenes Alfredo Romero. Barcial Inversores acometió a partir de 2023 una reestructuración general del inmueble y la rehabilitación total con una inversión superior al millón de euros.

Una vez concluida esa actuación y, después de trasladar al Concello la comunicación previa de primera ocupación a finales del año pasado, es Inditex la que se ha interesado por el edificio, consiguiendo su arrendamiento, y acelerado los trámites para acometer la reforma interior, con fecha de apertura ya planificada, pero que todavía no ha decidido hacer pública. El grupo empresarial pretende, por otro lado, incidir en su estrategia de priorizar cada vez espacios físicos más grandes (así lo ha demostrado con otros proyectos en la viguesa Príncipe) que se compaginen con la pujanza del comercio electrónico, que supone ya uno de cada cuatro euros de su negocio, según las últimas cuentas presentadas correspondientes al ejercicio de 2025.

La apuesta con el nuevo establecimiento proyectado de Oysho va en esta línea, ya que la marca ha cambiado en los últimos tiempos su concepto de negocio, enfocándose en las tiendas físicas en líneas de moda deportiva, reservando la lencería para el comercio por internet.