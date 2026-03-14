Los docentes gallegos se movilizan: el 28 de abril, sexta huelga para exigir mejoras en la educación pública
La nueva movilización es convocada por CIG-Ensino, STEG y la Asemblea Aberta do Ensino Público, sindicatos mayoritarios entre el profesorado
Pocos sectores como la educación han estado en pie de guerra contra la administración en lo que llevamos de curso lectivo. Y es que ante la falta de avances en sus peticiones a la Consellería de Educación, desde excesiva burocracia, horario docente, ratios por aula y falta de apoyos para atender al alumnado con necesidades educativas especiales, los sindicatos CIG, STEG y la Asamblea Aberta do Ensino Público convocan para el día 28 de abril la que será la sexta jornada de huelga en institutos y colegios públicos de la comunidad gallega.
Desde el colectivo docente explican que esta huelga surge del acuerdo de «acción conjunta de voluntad unitaria» entre las Asambleas Abiertas y los sindicatos CIG-Enseñanza y STEG, aglutinando la mayoría del cuerpo docente gallego de todas las etapas educativas. Alertan de que habrá «más movilizaciones» y nuevas jornadas de huelga más largas si la Consellería «no sienta a negociar». -Prevén para comienzos de mayo una jornada de «lucha descentralizada» junto a colectivos de toda la comunidad educativa.
La última gran marcha impulsada en favor de la educación pública data de este pasado 26 de febrero; no habrá pasado casi ni un mes hasta que Vigo y el resto de ciudades gallegas acojan nuevamente una movilización por una enseñanza de calidad e inclusiva en centros de titularidad pública.
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