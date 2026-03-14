Los docentes gallegos se movilizan: el 28 de abril, sexta huelga para exigir mejoras en la educación pública

Pocos sectores como la educación han estado en pie de guerra contra la administración en lo que llevamos de curso lectivo. Y es que ante la falta de avances en sus peticiones a la Consellería de Educación, desde excesiva burocracia, horario docente, ratios por aula y falta de apoyos para atender al alumnado con necesidades educativas especiales, los sindicatos CIG, STEG y la Asamblea Aberta do Ensino Público convocan para el día 28 de abril la que será la sexta jornada de huelga en institutos y colegios públicos de la comunidad gallega.

Última gran movilización por la educación pública en Vigo, el pasado 26 de febrero / Jose Lores

Desde el colectivo docente explican que esta huelga surge del acuerdo de «acción conjunta de voluntad unitaria» entre las Asambleas Abiertas y los sindicatos CIG-Enseñanza y STEG, aglutinando la mayoría del cuerpo docente gallego de todas las etapas educativas. Alertan de que habrá «más movilizaciones» y nuevas jornadas de huelga más largas si la Consellería «no sienta a negociar». -Prevén para comienzos de mayo una jornada de «lucha descentralizada» junto a colectivos de toda la comunidad educativa.

La última gran marcha impulsada en favor de la educación pública data de este pasado 26 de febrero; no habrá pasado casi ni un mes hasta que Vigo y el resto de ciudades gallegas acojan nuevamente una movilización por una enseñanza de calidad e inclusiva en centros de titularidad pública.