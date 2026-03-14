El alquiler de una vivienda en Vigo exige casi 200 euros más que la cuota de una hipoteca

El acceso a una vivienda se ha convertido en los últimos tiempos en la principal preocupación de la ciudadanía y Vigo no es una excepción, como demostraba la última encuesta publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Ya sea en alquiler o en propiedad, conseguir un piso obliga a los interesados a armarse de paciencia y, sobre todo, contar con recursos económicos suficientes para hacer frente a precios disparados.

Los arrendamientos eran, en su momento, una vía de escape para aquellos vecinos que no podían afrontar la compra de un inmueble, pero a día de hoy, según los cálculos divulgados por la plataforma inmobiliaria Idealista, una renta de alquiler media exige pagar cada mes cerca de 200 euros más que la cuota de una hipoteca a 25 años vista. Existe, sin embargo, un importante obstáculo en el caso de decantarse por la segunda opción, puesto que los incrementos de precios de las compraventas elevan también el ahorro necesario para afrontar la operación, al exigirse aproximadamente el 20% del importe del inmueble más los gastos impositivos y de gestión.

Comparativa del alquiler y la compra de vivienda / Hugo Barreiro

El estudio realizado tiene en cuenta una vivienda tipo de dos habitaciones, considerada idónea para formar un hogar, y la renta media en las provincias españolas. Así, extrapolando los datos para Pontevedra y los índices de precios del mercado inmobiliario en Vigo, un inmueble de estas características exige de media unos 900 euros mensuales para alquilarlo, mientras que la cuota hipotecaria concedida por el banco superaría ligeramente los 700 euros, un 22% menos. En este segundo escenario, además, el cruce de los precios de compraventa y de las rentas de los vigueses establecería en alrededor de 65.000 euros la hucha necesaria para disponer de la vivienda y empezar a pagar la hipoteca mensual.

Los datos relativos a Vigo sitúan a la ciudad prácticamente en la media española de las capitales de provincia analizadas por Idealista, que fija la renta de alquiler media en algo más de 1.000 euros, mientras que la cuota de la hipoteca está ligeramente por debajo de los 700 euros. La capacidad de ahorro que se precisa es similar a la de la urbe olívica, refleja el análisis publicado.

Con estos mimbres, el mercado de la vivienda en Vigo está muy cambiante. Los últimos datos publicados por el Instituto Galego de Vivenda e Solo relativos a los contratos de alquiler firmados en la ciudad reflejan un importante desplome, con apenas ocho fianzas depositadas cada día ante la Xunta mientras la oferta está totalmente estrangulada. Mientras, las compraventas están en cifras que no se veían desde antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, al acercarse durante el año pasado a las 2.800 transacciones, según los datos divulgados por el Consejo General del Notariado. Son un 6% más que en 2024.