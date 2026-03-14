A clase con batidoras y cencerros

Los retos virales es uno de los desafíos de la Policía Nacional–y comunidad educativa en general– por su peligrosidad y proliferación. Pero como todo, hay retos y retos. Porque los que abundan en la actualidad no suponen riesgo ninguno, al menos físico, para el alumno más allá del parte que acabará poniéndole el profesor.

Arrasa en «Tik Tok»

Uno de los más seguidos por los escolares de Vigo y su área consiste en llevar a clase un objeto cualquiera, lo más descabellado posible, y exhibirlo delante del resto de los compañeros, ganando así el reto impuesto por ellos a través de redes sociales, especialmente, «Tik Tok».

En los últimos meses, por los pupitres han pasado de todo: desde pistolas de agua hasta un cencerro. Incluso una batidora de mano cuya dueña se negó a sacar de la mesa hasta que el docente avisó con llamar a dirección.

Este tipo de retos virales se llaman «random object challenges» (retos de objetos aleatorios) y están ganando popularidad entre la población escolar. Si bien es cierto que no supone un peligro como otros retos (el «juego del KO» —por el que un niño debe dejarse estrangular hasta desmayarse—, el «mataleón» —un grupo de adolescentes sujetan a un compañero desde atrás y con el brazo aplica presión en su cuello durante unos diez segundos—, el reto del «medicamento», «el reto de la sal»...), rompe con la dinámica de la clase, pierden el tiempo lectivo y en consecuencia, la pérdida también de autoridad por parte del profesorado.

A través de la red social «Tik Tok» se pueden encontrar multitud de vídeos de alumnos e incluso profesores que cuentan qué objetos han llevado ellos a clase o sus estudiantes.

Aprobación de los compañeros

Y es que superar el reto supone la aprobación por parte del resto de los compañeros, todo en una edad donde la jerarquía y el respeto del resto de la clase impera a cualquier otra noción donde lo normal para llevar en una mochila sería el estuche, libreta o el portátil.

Ahora, y siguiendo la moda de «Tik Tok» es posible encontrar cualquier objeto para cumplir con el reto.