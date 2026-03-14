El Chuvi crea un laboratorio para estudiar la compatibilidad en trasplantes de órganos y reproducción

El Servicios de Análisis Clínicos del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo incorporará una nueva área de actividad. La Xunta invertirá 284.846,10 euros en el suministro de los reactivos necesarios (con cesión y mantenimiento de equipamiento, incluidos) para crear un laboratorio de histocompatibilidad en el Hospital Meixoeiro.

¿Para qué vale? El principal objetivo con el que se desarrollaron estos estudios es comprobar la compatibilidad entre donante y receptor para evitar un rechazo del injerto, cuando se plantea un trasplante de órgano sólido o de médula ósea.

El nuevo laboratorio de Vigo, cuyo responsable será el doctor Israel Nieto, prestará especial atención a estos últimos, ya que son los únicos trasplantes que se realizan en el Área Sanitaria de Vigo, junto a los de córnea. También se centrará en los renales.

Enfermedades autoinmunes

Además, la histocompatibilidad incluye otras prestaciones que también se quieren ofrecer en Vigo. Uno de estos campos es la confirmación de enfermedades autoinmunes o con base inmunológica, como son la celiaquía, la espondilitis anquilosante, la narcolepsia, la artritis reumatoide, la diabetes, la retinopatía de Birdshot o enfermedad de Behçet. Se trata de estudios de la asociación de moléculas de HLA (antígenos leucocitarios humanos) que, aunque no se emplean para el diagnóstico, sí se necesitan para su confirmación.

Así es que, en la actualidad, al igual que los de compatibilidad en trasplantes, todos estos análisis se derivan fuera del Área Sanitaria de Vigo y, en algunos casos, incluso fuera de Galicia, con los altos costes y los retrasos que ello conlleva

Una tercera pata de este laboratorio es la predicción de reacciones adversas a determinados medicamentos, en la línea de la farmacogenética para una medicina personalizada. Analizar la histocompatibilida HLA permite comprobar si un paciente presenta un alelo que, en el mejor de los casos, va a suponer que el fármaco no le funcione y, en el peor, podría provocarle un efecto secundario grave.

Reproducción asistida

El cuarto pilar que también están interesados en desarrollar en esta nueva área del Servicio de Análisis Clínicos del Chuvi, que dirige el doctor Arturo Fernández, es el de los estudios de infertilidad y abortos recurrentes.

El contrato tiene una duración inicial de 24 meses, con posibilidad de una modificación del 20 % del contrato y la ampliación hasta 3 años más de prórroga. En ese caso, el valor estimado asciende a 635.607 euros.