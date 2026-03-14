Antón Bouzas, fundador de As Ninguéns, renuncia a su reconocimiento de Vigués Distinguido

Los premios Vigueses Distinguidos existen desde 1987. Un año antes, el gobierno local, encabezado por el socialista Manuel Soto, aprobó la creación de los «Premios Reconquista» que derivaron al poco en los actuales galardones. Según está recogido, los premios deben entregarse a una persona o grupo «que sobresalió a lo largo de su vida por sus virtudes humanas o por su quehacer profesional; vigueses famosos, populares e incluso, en algunos casos, personas que por su trabajo callado no son conocidas por la mayoría».

En el año 2000 uno de estos reconocimientos fue a parar al trabajador social Antón Bouzas, cuando la ciudad estaba gobernada por el nacionalista Lois Pérez Castrillo. Lo premiaron por su relevancia social. Ahora lleva a cabo labores de activismo con personas desfavorecidas, que viven en situación de calle sin recursos, pero en su día también fundó la asociación de vecinos del Casco Vello y la Federación Vecinal Eduardo Chao. Además, realizó un importante trabajo con enfermos de sida desde El Imán.

A modo de protesta, Bouzas dice no a su distinción. «Tomei a decisión de renunciar a este recoñecemento, tendo en conta o baixo compromiso da actual corporación, que claudicou de desenvolver políticas que alivien a situación de pobreza severa das veciñas e de xestionar eficazmente as urxencias sociais», dijo. Explica que es su forma de rechazar firmemente «el talante aporofóbico» del gobierno local.

El día 26 de este mes, cuando se celebra la gala de Vigueses Distinguidos, acudirá a las 11 de la mañana al concello para registrar una carta oficializando su renuncia.

Otras polémicas

Es la primera vez que un distinguido renuncia a su título. Con todo, hubo otras polémicas en años anteriores. En 2007, la entonces alcaldesa Corina Porro, trató de negarse a la propuesta de la oposición de entregar un premio a la Asociación viguesa por la memoria del 36, que había propuesto el PSOE. Finalmente salió adelante.

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Paso algo similar cuando en 2016 el Partido Popular propuso a las antiabortistas Red Madre como candidatas. En este caso, la propuesta fue descartada por los grupos municipales.