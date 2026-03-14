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Cerca de 200 personas se concentran en Vigo para pedir «parar la guerra»

La concentración estaba convocada hoy en numerosas ciudades de España

Cerca de 200 personas se concentran en Vigo para pedir “parar la guerra”

Cerca de 200 personas se concentran en Vigo para pedir “parar la guerra”

Marta G. Brea

Patricia Casteleiro

Pese a la lluvia incesante que esta mañana caía sobre la ciudad, cerca de 200 personas se congregaron frente al museo del MARCO para pedir el fin de la guerra, los ataques a los países de Oriente Medio, recordar la masacre sobre el pueblo palestino y decir basta a las inclemencias trumpistas.

La concentración estaba convocada hoy en numerosas ciudades de España. En Vigo acudieron portavoces de CCOO, UGT, Sumar, PSOE, Mundo sin Guerras y sin violencia, Un mundo más justo, Amnistía Internacional y dos representantes palestinos.

Cerca de 200 personas se concentran en Vigo para pedir «parar la guerra»

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Cerca de 200 personas se concentran en Vigo para pedir «parar la guerra» / Marta G. Brea

Los interventores pidieron diplomacia, diálogo y respeto a las instituciones internacionales. Que la paz sea duradera. Los asistentes vitorearon estas misivas y repitieron otras como «é o pobo iraní o que ten que decidir» o «o pobo unido xamais será vencido».

Se hizo también el silencio para hablar sobre Gaza. Para recordar las decenas de miles de muertos durante la masacre.

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«Mientras los nazis lo hacían en la oscuridad de la noche, Israel lo hace a la luz del día. Detrás de cada bomba lanzada sobre Gaza hay un contrato multimillonario, detrás de cada niño enterrado hay una industria militar beneficiándose», relató uno de los representantes.

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