Zona Franca revalida su apoyo a la misión BIXO de UVigo Space Lab que estudiará el comportamiento de bacterias en el espacio

El proyecto BIXO (Bacteriological Intercommunication eXperiment in Orbit) de la asociación estudiantil UVigo SpaceLab ha entrado en su última fase. El cubesat de casi 3 kilos, diseñado y fabricado por los propios alumnos, está prácticamente listo para afrontar su primera misión espacial biológica, que cuenta con el apoyo y patrocinio de la Zona Franca de Vigo.

Llevará al espacio una bacteria para estudiar su comportamiento durante 9 meses y determinar cómo le puede afectar a un organismo vivo una exposición prolongada al ambiente espacial. Será el satélite más pequeño puesto en órbita con una carga biológica hasta el momento y operará a 440 kilómetros de la Tierra enviando imágenes e información durante una misión que puede ser clave para futuras expediciones espaciales con seres humanos.

Guillermo Calvo, presidente de UVigo SpaceLab y director técnico del proyecto, Daniel Collarte y Alejandro García, en representación de los más de 50 estudiantes que integran actualmente el equipo, presentaron los resultados y la última hora de BIXO al delegado del Estado en la Zona Franca de Vigo, David Regades, a quien explicaron los preparativos finales para el éxito del proyecto.

Será la primera misión de lanzamiento de este equipo interdisciplinar de estudiantes de diferentes grados y másteres en los campus de Vigo y Ourense, que ya saben que su talento y esfuerzo tiene recompensa. BIXO será lanzado al espacio en un cohete desde China, tras ganar el Space Universities Cubesat Challenge, organizado por la Federación Astronáutica Internacional (IAF) y la Sociedad Astronáutica China (CSA) en 2022, donde compitieron con equipos de estudiantes de otras 200 universidades. BIXO será lanzado por la Academia China de Tecnología de Vehículos de Lanzamiento.

Esta misión biológica supone poner en órbita un cultivo de bacterias almacenadas en unas tarjetas microfluídicas dentro de una cámara presurizada con el objetivo de estudiar los efectos de la exposición prolongada al ambiente espacial en organismos vivos. «Una contribución más a los estudios que están haciendo muchos equipos de investigación del mundo y agencias espaciales para poder responder a la pregunta de si es posible enviar vida fuera de la Tierra», destacan.

En el encuentro, David Regades, avanzó que Zona Franca renovará su apoyo al proyecto y aplaudió a «este grupo de estudiantes que siguen demostrando su enorme talento, innovación, vocación por la investigación y su capacidad de trabajo en equipo». «La cantera está asegurada y eso es gracias a la excelencia de la Universidad de Vigo que sigue siendo una referencia”, señaló el delegado del Estado, que recordó que el sector aeroespacial «es una seña de identidad de Zona Franca, con gente y empresas muy jóvenes que en muchos casos están siendo ya referentes en todo el Estado».

El equipo de SpaceLab detalló los pasos que les quedan por delante, entre otros, el desarrollo de un estudio estadístico de sensores de radiación, las labores de testeo y validación de la cámara que BIXO llevará a bordo para enviar información a Tierra, además del montaje de la Estación terrena. Y, finalmente, el ensamblaje y la preparación del lanzamiento desde China donde han confirmado que estará presente una representación del equipo vigués.