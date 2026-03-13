La Xunta respalda la campaña de los comercios de Travesas en Vigo por el Día del Padre

La Xunta de Galicia ha respaldado en Vigo la campaña del Centro Comercial Aberto (CCA) As Travesas con motivo del Día del Padre, una acción dirigida a premiar la fidelidad de la clientela de proximidad y a reforzar la actividad del comercio tradicional del barrio. El director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, y la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, asistieron este viernes al acto de presentación de la iniciativa, que cuenta con apoyo autonómico a través de la línea de ayudas destinada a este tipo de entidades.

La campaña estará activa hasta el próximo domingo 22 de marzo y, según explicó la Xunta, busca también potenciar la colaboración con el Mercado Municipal das Travesas, reforzando las sinergias entre los puestos del mercado y los pequeños negocios de la zona. La estrategia pasa por consolidar el consumo de cercanía en unas fechas tradicionalmente ligadas a regalos y compras familiares, pero con el foco puesto en el tejido comercial del barrio.

En el contexto del acto, Alén recordó que la Xunta acaba de cerrar el plazo de solicitud de la convocatoria de ayudas para centros comerciales abiertos correspondiente a 2026, dotada con 2,5 millones de euros. La Consellería enmarca este tipo de acciones en una política de refuerzo de la capacidad de dinamización de los CCA, apoyando iniciativas que, además de incentivar las ventas, contribuyan a generar actividad y visibilidad para el comercio local.

Noticias relacionadas

La Xunta situó esta campaña dentro del Plan estratéxico do comercio de Galicia 2025-2030, con el que pretende impulsar la excelencia y la competitividad del comercio urbano de proximidad. En ese marco, la colaboración entre comercios y mercado se presenta como una fórmula para sumar esfuerzos y hacer barrio: más movimiento en la calle, más compras cerca y más razones para elegir el comercio de siempre.