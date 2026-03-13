Un vigués escribe un libro de historias con seis historias de terror de Vigo: la más escalofriante está ambientada en la Reconquista

Al puro estilo de R.L. Stine y su prolífica saga de Pesadillas, el vigués Andrés Castelao está a punto de lanzar su libro Tierra Rota, un recopilatorio de seis historias de terror ambientadas en Vigo.

El joven trabaja actualmente como veterinario en Reino Unido, donde ejerce en servicios de urgencias para diferentes hospitales y organizaciones. Sin embargo, lleva los dos últimos años dedicando gran parte de su tiempo a investigar para poder escribir su libro. No solo se documentó para incluir personajes como agentes de policía y descubrir como trabajan, sino que también leyó abondo sobre diferentes leyendas gallegas que serán claves en las historias.

El propio autor explica que todas las historias son inventadas, aunque algunas toman como base figuras del imaginario popular. «Los relatos son originales, pero hay criaturas que parten de leyendas gallegas», señala. Entre ellas aparecen adaptaciones de personajes como el Gatipedro o la Coca de Redondela, criaturas presentes en el folclore del noroeste peninsular.

Además de estas referencias, otros relatos incorporan figuras tradicionales como las meigas, aunque en algunos casos solo de forma sugerida.

Según explica, situar las historias en un entorno cercano aumenta el impacto del miedo. «Si el terror ocurre en tu propia ciudad o en lugares que reconoces, se siente más cercano», comenta. Así, uno de los relatos, el último y más importante, culmina durante la fiesta de la Reconquista, que se celebrará el próximo 28 de marzo.

Tierra Rota será publicado mediante autopublicación en la plataforma de Amazon, un proceso que el propio autor gestionó al pensar que sería inviable hacerlo de otro modo. «No contacté con ninguna editorial. Para autores noveles es complicado, así que decidí hacerlo por mi cuenta», explica.

El proyecto incluye además la colaboración de un artista local. Un ilustrador y tatuador vigués, conocido como Mickey, está realizando varias ilustraciones que acompañarán a algunos de los relatos.

Noticias relacionadas

Más allá del lanzamiento literario, el autor pretende dar al proyecto un pequeño componente solidario. Su intención es donar un euro por cada ejemplar vendido a una protectora o refugio de animales de la ciudad.