La UVigo lidera un proyecto sobre la discriminación lingüística en España a la hora de encontrar trabajo o alquilar una vivienda

En las entrevistas de trabajo telefónicas en EE UU los hablantes con acento de México, China o India tienen menos oportunidades de lograr un contrato, en Reino Unido el deje de Liverpool, Essex o Birminghan puede marcar distancias y en seis ciudades españolas, incluida Vigo, cuando la persona que llama para alquilar un piso parece extranjera sus posibilidades incluso de visitarlo caen en picado. Son estudios que demuestran que la forma de hablar, el idioma o el nombre también pueden ser origen de discriminación. La investigación en este ámbito comienza a despuntar a nivel internacional y la UVigo, que ya suma una destacada experiencia, lidera un estudio de ámbito nacional para analizar este fenómeno y su impacto social en el ámbito residencial, laboral y privado.

El proyecto Estigma está financiado por la Fundación Ramón Areces y es el primero de una universidad gallega seleccionado dentro de su concurso de ayudas para investigación en humanidades, que suma dos convocatorias. Tiene una duración de tres años e implica a un equipo interdisciplinar de expertos de Vigo, León, Zaragoza, Lleida, Murcia y Valencia.

A través de varios experimentos, el estudio abordará la glotofobia (discriminación a causa del acento) y las microagresiones en el español actual en todo el territorio nacional. Y se centrará en ámbitos públicos como el laboral o el inmobiliario y también en el personal. «Un punto forte é que imos facer moita transferencia á sociedade e visitaremos institutos de todo o país con talleres gratuitos de formación e sensibilización dos alumnos. O proxecto comezou en outubro e xa levamos trinta centros en Cataluña, Murcia, Castela e León e Galicia», destaca María Méndez, investigadora principal de Estigma y autora de varios trabajos sobre discriminación lingüística, entre ellos el ya citado sobre las llamadas para alquilar pisos, así como del libro «No me gusta cómo hablas (o más bien no me gustas tú)», que ya por su tercera edición.

María Méndez, durante una charla en el IES de Coruxo. / Cedida

También se diseñarán talleres y seminarios específicos para asociaciones y federaciones, sindicatos o centros sociales, ya que el objetivo último es concienciar tanto a los ciudadanos como a los organismos, empresas e instituciones sobre las «consecuencias perversas» de la discriminación lingüística y promover actitudes «máis igualitarias e empáticas».

«No caso dos estudantes tratamos de explicarlles como a xente os vai xulgar por causa da lingua con exemplos de persoas coñecidas como Chenoa, da que se rían de pequena polo seu acento, e utilizando unha linguaxe que poidan entender e material moderno como vídeos de TikTok. E cando teñamos datos recollidos en toda España, o último ano queremos facer unha exposición itinerante para dar a coñecer os resultados», añade Méndez.

Los investigadores utilizarán diferentes metodologías -cuestionarios, entrevistas, testing telefónico o currículos- para llevar a cabo cada uno de los experimentos o miniproyectos que buscan conocer la experiencia de los ciudadanos a la hora de buscar trabajo o ejercer su derecho de acceso a una vivienda digna. Para ello, contarán con la participación de personas hablantes de lenguas minorizadas y de diversas variedades del español, inmigrantes racializadas, de etnia gitana, originarias de diversos lugares del país, con diferentes orientaciones sexuales y diferentes niveles socioeducativos.

María Méndez, en el edificio Redeiras de la UVigo. / Cedida

Méndez subraya que este tipo de estudios están en auge en Europa y que la UVigo ha logrado posicionarse como referente. «Hai que visibilizar as carreiras investigadoras en humanidades. Estamos facendo cousas moi útiles para a sociedade e atraendo investigadores. Este ano van vir ao instituto iLingua dous persoas de Italia e México para traballar sobre este tema ao amparo do proxecto Estigma. E o ano que vén imos ter un congreso moi interesante con xente moi recoñecida», añade.

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El equipo lo completan Esther Álvarez, doctora en Lingüística y profesora en la Universidad de León con trabajos sobre actitudes y creencias hacia variedades minoritarias; Andrea Ariño, doctora en Lingüística Hispánica y profesora en la Universidad de Zaragoza, que ha desarrollado estudios sobre la percepción de variedades del español europeo o usos en zonas de frontera; Maribel Serrano, del departamento de Filología y Comunicación de la Universidad de Lleida, donde coordina un proyecto sobre creencias y actitudes hacia las variedades del español en el siglo XXI; Carles Navarro, del departamento de Filología de la Universidad de Valencia y autor de la primera tesis sobre lingüística queer en el hispanismo; y Esther Vivancos, doctora en Lengua Española y profesora en la Universidad de Murcia, con estudios sobre el español de España y América, los negocios o los videojuegos.