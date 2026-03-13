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Los técnicos en farmacia de España reivindican en Vigo su «papel crítico» en la seguridad del paciente

El encuentro abordó innovaciones y ponencias de carácter humano, como su responsabilidad en la preparación de la medicación para la eutanasia

Presentación del congreso nacional en Vigo

Presentación del congreso nacional en Vigo / Marta G. Brea

Ana Blasco

Un centenar de técnicos en farmacia de toda España se dan cita estos días en el Círculo Financiero de Vigo en su cuarto congreso nacional, en el que reivindican su «papel crítico en la seguridad del paciente».

Organizado por el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), la Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería (FAE) y Somos las manos que te cuidan, el enfoque principal de la cita es «la mejora continua y la innovación como ejes para garantizar una asistencia farmacéutica de alta calidad».

En la «profunda transformación» experimentada por la farmacia hospitalaria, defienden que los técnicos en farmacia se han convertido en «una figura estratégica». Entre otras cosas, manejan fármacos biológicos para enfermedades inflamatorias; coordinan la preparación minuciosa de las bandejas en la farmacia oncológica; gestiona los almacenes (reduciendo en un 60% las pérdidas por caducidad) y los desequilibrios en el inventario de medicamentos...

Eutanasias

Una de las tareas en las que su presencia «adquiere una gran trascendencia, responsabilidad humana y ética» es en la preparación de la medicación para la aplicación de la eutanasia. Sobre ello versó la ponencia de Zuriñe Fuentes Aznar, de la Organización Sanitaria Integrada Araba, que, casualmente, ayer preparó una. En el País Vasco se aplicaron 133 desde la aprobación de la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia.

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«Queríamos resaltar el papel del técnico de farmacia en cuanto a la elaboración de de los kits de de la eutanasia», explica y añade que «es una responsabilidad a la hora de elaborarlo, que todo vaya bien identificado, que la medicación sea correcta, la dosis, el lote, la caducidad y que todo esté bien para cumplir la última voluntad en la hora de finalizar la vida.

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