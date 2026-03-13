Los taxistas de Vigo lanzan Blyr, su propia aplicación «idéntica a Uber» para solicitar viajes

La central Radio Taxi, que aglutina al 90% de las licencias en Vigo, y apoyada por todas las asociaciones del sector, entre ellas Élite Taxi, ha aprobado la puesta en marcha de una aplicación móvil para contratar de forma rápida un trayecto.

La plataforma se llama Blyr y está ya disponible para descargar en los teléfonos móviles con Android y próximamente también llegará a los Iphone. Estará plenamente operativa la próxima semana o la siguiente para que los usuarios puedan ya usarla y solicitar los servicios de taxi a través del móvil.

Se trata de una demanda histórica en el sector, tanto por parte de los conductores como especialmente de los vigueses, que solicitaban una mayor agilidad para pedir un taxi sin tener que llamar a la central o esperar por uno en alguna de las paradas.

Tras distintos intentos infructuosos y proyectos fallidos, con una central además completamente saturada en algunos momentos, ahora sí se ha llegado a un consenso y se ha conseguido ofrecer una aplicación con todas las facilidades para el usuario. Desde Élite Taxi aseguran que está muy trabajada y «es prácticamente una copia exacta de la de Uber». «Tiene el potencial tecnológico que el usuario demandaba para un servicio público esencial en la ciudad», añaden.

¿Cómo funciona?

El pasajero puede indicar la dirección de recogida y la del destino y seguir en directo el estado del servicio para saber cuánto va a tardar el taxi. Además, Blyr le ofrecerá una estimación aproximada del precio del trayecto en función de las tarifas actualizadas de los taxistas en la ciudad. Y una de las características más ambiciosas: los pasajeros podrán pagar desde la propia aplicación al acabar el trayecto: el conductor introduce el importe del taxímetro y la plataforma realiza en cobro en función del método de pago seleccionado.

Los taxistas de Vigo ya han probado la aplicación y aseguran que funciona «muy bien». De esta forma, salvarán una de las grandes distancias que les separaban de Uber: la posibilidad de solicitar un trayecto a través del móvil y pagar directamente por la aplicación.

Blyr, además, no solo permite pedir un taxi al momento, sino también tiene activada la opción de elegir el día y la hora concreta a la que el cliente desea ser recogido, algo especialmente valioso para programar posibles traslados al aeropuerto para coger un avión un día concreto o a las estaciones de bus o de tren con el objetivo sobre todo de llegar con antelación y evitar las prisas de última hora.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia del sector del taxi de Vigo de sumar herramientas para competir con los VTC. Otra de las medidas que aprobaron recientemente y que busca mejorar el servicio es la eliminación del descanso obligatorio semanal, de forma que los conductores pueden autorregularse sus libranzas con el objetivo de estar en la calle el máximo tiempo posible para evitar que haya gente que se decante por pedir un Uber.

Esta nueva forma de organizarse también busca que los taxistas puedan facturar más para afrontar el considerable aumento de los gastos que han sufrido en los últimos tiempos, especialmente los derivados de los seguros, que en algunos casos superan los 3.000 euros anuales.