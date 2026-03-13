El PP exige a Caballero auditar la Entidad Local Menor de Bembrive tras aprobarse una transferencia de 329.000 euros

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, reclamó este viernes al alcalde, Abel Caballero, que ordene una auditoría de las cuentas de la Entidad Local Menor de Bembrive, tras la aprobación por parte de la junta de gobierno local de una transferencia de 329.000 euros a esta institución. La dirigente popular sostiene que se trata de un organismo donde, en sus palabras, «reina la opacidad» y al que definió como un «agujero negro» en la gestión del dinero público.

El PP vincula su exigencia al hecho de que la transferencia fue aprobada, según denuncia, fuera del orden del día, y pone el foco en el control de unos fondos que, recalca, proceden de las arcas municipales. «Hay que saber exactamente qué está pasando y poner orden. El alcalde de Vigo tiene que dejar de hacer como si no pasara nada, cuando puede y debe hacer mucho más», afirmó Sánchez.

La líder popular sostiene que la Entidad Local Menor arrastra un historial de incumplimientos administrativos. En concreto, asegura que lleva 12 años sin presentar presupuestos, desde 2014, y que desde 2017 no cumple con la obligación legal de presentar sus cuentas ante el Consello de Contas de Galicia para su fiscalización. En ese marco, Sánchez reclama que el Concello condicione su aportación económica a un ejercicio real de supervisión.

El PP endurece además el tono al situar el debate en el terreno político. Sánchez calificó a la entidad —«en manos del PSOE», según subrayó— como «el kilómetro cero de la corrupción política en Vigo», aludiendo a antecedentes que, afirma, afectan a la institución. En ese sentido, recordó que, según su versión, dos alcaldes pedáneos socialistas fueron condenados por delitos como malversación, prevaricación y falsedad documental.

Para la presidenta del PP, el problema no es solo el historial de Bembrive, sino la actitud del gobierno local: «Todo ello con la complicidad activa del alcalde, que lleva años mirando hacia otro lado (…) mientras mantiene su apoyo financiero (…) sin ejercer el más mínimo control y fiscalización», reprochó. Y se preguntó por qué Caballero no exige «transparencia y garantías» sobre el destino de los fondos municipales transferidos cada año.

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Sánchez enmarcó esta crítica en una línea que considera reiterada en el Concello, y citó otros episodios en los que, a su juicio, el gobierno local evitó personarse o actuar como perjudicado. Con ese argumento, la dirigente popular concluye reclamando al alcalde que aclare «de forma inmediata» qué control se ejerce sobre una institución que recibe financiación municipal pese a —según sostiene— no rendir cuentas en los plazos exigidos.