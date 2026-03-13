Pinchan las ruedas de una veintena de coches de alquiler de aficionados del Lyon en el entorno de Balaídos
Todos los vehículos, de matrícula portuguesa, estaban estacionados en el entorno del mercado de As Travesas, entre Fragoso y Florida
La histórica jornada de Europa League del Celta que comenzó manchada por los graves incidentes violentos de ultras locales contra aficionados del Olympique de Lyon a las puertas de un local de Areal, terminó ayer también empañada para muchos aficionados franceses. Tras culminar el partido, y cuando iban a tomar su coche de alquiler para dirigirse hacia Oporto, desde donde tenían el vuelo de regreso, se toparon las ruedas de sus coches pinchadas.
Según fuentes policiales conocedoras de lo ocurrido, habría en torno a una veintena de coches de alquiler con matrícula portuguesa dañados. Todos ellos en el entorno del mercado de As Travesas, tanto en las calles aledañas como en el parking del mercados y también en el estacionamiento de tierra que hay en esta zona entre Fragoso y Florida.
Según ha podido comprobar este periódico, solo en esta zona había hoy todavía seis vehículos con dos o más ruedas pinchadas. Entre ellos, una furgoneta de nueve plazas. Todos, de con matrícula de Portugal.
Aunque sin confirmación oficial por parte del club, fuentes conocedoras de lo ocurrido señalan a este periódico que el Celta habría cedido un autobús a los aficionados franceses afectados y que no podía mover su coche al tener varas ruedas pinchadas para ser trasladados.
