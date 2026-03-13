El obispo de Ourense, Leonardo Lemos, pregonero de la Semana Santa de Vigo

La Concatedral–Basílica de Santa María de Vigo será el próximo martes 17 de marzo, a las 19.30 horas, el escenario del pregón de la Semana Santa viguesa, que este año correrá a cargo del obispo de Ourense, Mons. D. Leonardo Lemos Montanet.

La cita incluirá, además, un concierto posterior a la alocución, con la participación del Coro de Voces Graves de Vigo y el Ensemble Vocal Ángel Barja, según avanzó la organización.

El pregón y el conjunto de actividades de la Semana Santa en la ciudad están promovidos por la Delegación Episcopal para la Semana Santa de Vigo, cuyo delegado es D. Carlos Enrique Borrás Díaz de Rábago. El acto del 17 de marzo se enmarca en la tradición de apertura litúrgica y cultural previa a los días centrales de la Semana Santa, en un templo que actúa como referencia espiritual y patrimonial del casco histórico.

El protagonista de este año, José Leonardo Lemos Montanet, nació el 31 de mayo de 1953 en la parroquia de Santiago de Barallobre (Fene, A Coruña), dentro de la diócesis de Santiago. Fue ordenado sacerdote el 19 de mayo de 1979 al servicio de la Archidiócesis compostelana y, pocos años después, fue enviado a Roma para ampliar su formación.

En la capital italiana cursó estudios en instituciones de referencia: obtuvo la licenciatura en Filosofía Teorética en la Pontificia Universidad Gregoriana, completó formación en Arqueología en el Pontificio Instituto de Arqueología Sagrada y se diplomó en Archivística y Biblioteconomía en la Escuela Vaticana. En 1987 alcanzó el doctorado en Filosofía por la Pontificia Universidad de Santo Tomás.

Su trayectoria eclesiástica incluye el nombramiento como canónigo de la Catedral de Santiago en 2003, pasando posteriormente a desempeñar el oficio de Canónigo-Secretario Capitular. El 16 de diciembre de 2011, el Papa Benedicto XVI lo nombró obispo de Ourense, responsabilidad que ejerce desde entonces.

En el ámbito de la Conferencia Episcopal Española, en marzo de 2020 fue designado presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia, un perfil especialmente vinculado a la dimensión celebrativa y ritual de la Iglesia, que conecta de forma directa con el sentido del pregón y con el calendario de la Semana Santa.

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La organización subraya que el acto del 17 de marzo combinará la palabra y la música, un formato que busca abrir la programación de la Semana Santa viguesa con un mensaje pastoral y, a continuación, con una propuesta coral que completará una tarde señalada en el templo de Santa María.