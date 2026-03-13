O BNG pide que se pranten árbores na Porta do Sol no lugar da «ocorrencia» de poñer a palabra Vigo a modo de photocall

Un letreiro pensado para que os turistas se fagan fotos coroa agora a zona

O letreiro de Vigo en Porta do Sol. / A.O

Patricia Casteleiro

Vigo

Vigo ten ahora un deses letreiros co nome da cidade no que os turistas adoitan parar para facerse unha fotografía. Tamén os hai noutras como Xixón ou mesmo Ourense. O Bloque Nacionalista Galego (BNG) non o ve axeitado pola a cantidade de «artificio» que xa hai no corazón da cidade. A formación propón árbores.

«O mellor photocall que pode ter Vigo é unha Porta do Sol menos gris e moito máis verde», defendeu o portavoz municipal do BNG, Xabier P. Igrexas, que cualificou de «insulto á intelixencia» que a solución do Goberno local para humanizar este espazo sexa colocar unhas letras para que turistas fagan fotos.

«O Goberno de Abel Caballero volve demostrar cal é o seu modelo para Vigo: unha cidade escaparate, máis pensada para a foto de Instagram que para a vida diaria da veciñanza», afeou Igrexas. «A Porta do Sol precisa verde e árbores, non máis decorados de quita e pon», reclamou, advertindo de que esta demanda non se atende con «ocorrencias» como as palmeiras metálicas instaladas no último Nadal.

Nesta liña, o Bloque recordou que o rexedor prometera instalar árbores en 2023 na Porta do Sol. Para eles, naturalizar os espazos urbanos debe ser «unha cuestión de benestar e sustentabilidade ecolóxica».

