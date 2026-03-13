MotorOcasión despliega en el Ifevi coches desde 7.990 euros hasta un Porsche 911 GT3 de 209.900
El salón mantiene cerca de 1.200 vehículos en rotación, refuerza el escaparate de marcas chinas y abre hasta el domingo a las 20.00 horas
El Ifevi sigue oliendo a coche nuevo… aunque sean de segunda mano. MotorOcasión Vigo 2026, la 26ª edición del salón del vehículo usado y de ocasión, continúa abierto hasta el domingo 15 de marzo a las 20.00 horas con una oferta que busca atraer a quien llega con una idea clara —o con un presupuesto cerrado— y a quien prefiere comparar antes de decidir. La organización cifra en cerca de 1.200 vehículos el escaparate global del evento, con una particularidad que mantiene vivo el recinto: los coches vendidos se sustituyen por nuevas unidades, de modo que el catálogo se renueva de forma constante.
La feria juega este año con un rango de precios que va «del utilitario al premium». En la zona de acceso, el visitante puede encontrar modelos de entrada como un Citroën C3 por 7.990 euros, un Opel Astra o un Fiat Panda por 8.490, o un Fiat 500 por 9.900. Un escalón más arriba aparecen opciones urbanas y compactas como el Peugeot 208 (13.900 euros), el Volkswagen Polo (13.990) o el Renault Clio (14.500).
También gana presencia el bloque electrificado y las nuevas propuestas del mercado, con ejemplos como un Renault Zoe por 10.990 euros, el BYD Dolphin Surf por 20.395 o el Renault 5 Iconic por 30.900. Y, en el segmento SUV, se exhiben alternativas que van desde el Livan X3 (16.500) o el Omoda 5 (19.500) hasta modelos de mayor rango como el Alfa Romeo Stelvio Q4 (27.950) o el Ebro S800 (28.500).
El apartado premium y deportivo es, como siempre, el imán para la foto y la curiosidad: desde un Mercedes-Benz CLA 250 d (31.400) o un Lexus CT 200h (21.250) hasta un Alpine A110S (78.950) y un Porsche 911 GT3 (209.900 euros). También hay hueco para perfiles familiares y profesionales, como la Toyota Proace Combi (20.900) o una Mercedes-Benz V 250d (75.000).
La organización insiste en que la feria es una oportunidad para quien busca «disponibilidad inmediata» y quiere comparar marcas y segmentos en un mismo espacio, con asesoramiento de concesionarios. La entrada cuesta 4 euros (menores de 12, gratis).
Horarios:
- Viernes: de 16.00 a 21.00
- Sábado y domingo: de 11.00 a 20.00
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