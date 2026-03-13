CONTROL POLICIAL
Interceptado un conductor de patinete eléctrico en Vigo bajo los efectos de cuatro drogas diferentes
La Policía Local lo paró en un control en el que el hombre, de 57 años, dio positivo en opiáceos, anfetaminas, metanfetaminas y cocaína
Dos conductores de patinetes motorizados han sido interceptados en Vigo por conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes, uno de ellos, tras haber consumido hasta cuatro drogas diferentes, según ha informado la Policía Local. Casualmente, como adelantó FARO DE VIGO esta misma semana, el cuerpo local de seguridad está testando un velocímetro para tratar de frenar el aumento patinetes trucados.
Los agentes que participaban en los controles rutinarios de tráfico para garantizar la seguridad vial les obligaron a someterse a un control de alcohol y drogas. Uno de los conductores, de 57 años, dio positivo en opiáceos, anfetaminas, metanfetaminas y cocaína, mientras que el otro, de 42 años, lo dio en cocaína.
Ambos pilotos fueron obligados a dejar sus vehículos de movilidad personal motorizados eléctricos, que fueron inmovilizados hasta que otros conductores se hicieron cargo de llevarlos.
Ahora, los dos están pendientes ahora de una probable sanción por conducir drogados, indica la Policía viguesa y advierte de que los conductores de ese tipo de vehículos están sujetos a la normativa en seguridad vial y, por tanto, a la obligatoriedad de someterse a pruebas de alcohol y droga
