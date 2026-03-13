El Gobierno de Vigo niega «opacidad» en la transferencia a Bembrive y acusa al PP de «mentir»
El portavoz Carlos López Font asegura que el expediente estaba en el orden del día, defiende que el Concello no puede auditar la entidad menor y que la ayuda se aprobó con fiscalización favorable
El gobierno municipal de Vigo respondió este jueves a las críticas del Partido Popular por la transferencia aprobada a la Entidad Local Menor de Bembrive y negó de plano las acusaciones lanzadas por la presidenta local del PP, Luisa Sánchez. El portavoz del ejecutivo, Carlos López Font, calificó de «completamente falsas» las declaraciones de la oposición y sostuvo que se basan en «mentiras» y en un «gran desconocimiento» de la gestión municipal.
En primer lugar, López Font rechazó que el acuerdo se tramitase al margen del procedimiento. «Ese expediente formaba parte del orden del día común de la Junta de Gobierno local», afirmó, en referencia directa a la tesis del PP, que había puesto el foco en la forma en que se aprobó la aportación económica.
En segundo término, el portavoz municipal aseguró que el Concello no tiene competencias para ordenar una auditoría a la entidad menor. «El Ayuntamiento de Vigo carece de competencias para auditar a la entidad menor de Bembrive. Esta responsabilidad recae en la Xunta de Galicia», afirmó, reprochando a la concejala popular que plantee una exigencia que, según el gobierno local, no corresponde a la administración municipal.
López Font añadió que la transferencia responde a una obligación legal. «Bembrive es una entidad local menor reconocida legalmente» y existe «el deber legal de tramitar la transferencia tal y como recoge la Ley Autonómica de Administración Local de Galicia», sostuvo. En esa línea, defendió que la operación económica «se ajusta a la Ley gallega» y que el acuerdo se adoptó tras una fiscalización favorable.
El portavoz cerró su réplica recordando un precedente político: «El PP firmó un convenio con la entidad local de Bembrive», apuntó, y subrayó que ese acuerdo se rubricó «justo después» de que los populares perdiesen unas elecciones.
Con estas afirmaciones, el ejecutivo municipal busca desmontar el marco planteado por el PP, que había pedido un control adicional sobre el dinero transferido. Para López Font, la oposición vuelve a incurrir en una crítica «basada en mentiras» y, remató, «una vez más, falta a la verdad».
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