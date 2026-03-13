Formación «a la carta» para el empleo: la Xunta activará microcredenciales homologadas con empresas y clústeres

La Xunta quiere acortar la distancia entre la formación y la empresa en un mercado laboral en el que, cada vez más, el problema no es solo encontrar empleo, sino encontrar perfiles. Con ese objetivo, el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, puso este viernes en Vigo el foco en el nuevo decreto de microcredenciales para el empleo, una herramienta que la Administración autonómica implantará de forma progresiva en los próximos meses para responder con «eficacia y agilidad» a las necesidades de talento del tejido productivo.

El conselleiro mantuvo sendas reuniones con representantes de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía —acompañado por el director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén— y con la Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP) —junto al secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández, y la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz—. En ambos encuentros trasladó las principales iniciativas de la Consellería para 2026, dentro de un rediseño de la formación para el empleo que busca estar «plenamente conectado» con la demanda real de las empresas.

Microcredenciales

La clave del nuevo sistema reside en que empresas, clústeres, asociaciones o colegios profesionales podrán diseñar, impartir, evaluar e incluso emitir microcredenciales adaptadas a sus necesidades específicas, siempre bajo la regulación y supervisión de la Xunta, que garantiza la calidad y homologación de estas certificaciones. La filosofía es clara: formación corta, acreditada y orientada a competencias concretas, con utilidad inmediata tanto para trabajadores ocupados como para personas desempleadas.

Según la Xunta, estas microcredenciales permitirán a las empresas reducir tiempos de adaptación a puestos, procesos y nuevas tecnologías, además de mejorar la selección y la promoción interna al disponer de competencias ya acreditadas. Para los trabajadores, se presentan como una vía rápida para actualizar conocimientos sin pasar por itinerarios largos.

Galicia Suma Talento

El conselleiro enmarcó esta medida en un paquete de programas ya en marcha o con convocatorias abiertas, como «Galicia Suma Talento: Plan de Formación Empresas», dotado con 8,5 millones, y las ayudas para la formación de personas ocupadas, con 4 millones. Además, destacó el intento de «cerrar el círculo» de la empleabilidad con la orden de incentivos a la contratación «Galicia Suma Talento: Emprégate» (19,7 millones), que prioriza por primera vez la contratación de personas formadas previamente en programas autonómicos.

En la agenda laboral, González abordó también otros frentes: reclamó de nuevo el traspaso de competencias para las autorizaciones iniciales de trabajo de personas extranjeras, dentro de un modelo de inmigración «controlada, segura y eficaz» vinculada a la demanda empresarial; y situó el absentismo laboral injustificado como reto a tratar, señalando que Galicia trabaja ya una mesa específica dentro del Diálogo Social. La Xunta avanzó, además, la actualización de la Estrategia Galega de Responsabilidade Social Empresarial, con foco en bienestar laboral y entornos de trabajo saludables como factor de competitividad.