La exvicepresidenta Carmen Calvo presenta en Vigo su nuevo libro: «La democracia es el feminismo del siglo XXI»

La presidenta del Consejo de Estado y exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha presentado este viernes en Vigo el libro 'Nosotras. El feminismo en la democracia' y ha reivindicado que las feministas son quienes «mejor» llevan la «bandera de los derechos humanos». En su intervención ante los medios de comunicación antes del acto de presentación de su libro, Calvo ha dicho que tiene «la impresión» de que «vivimos tiempos en que nos dan las cosas pensadas» y sin embargo ella cree que «la democracia se construye pensando con criterio propio» y con la «capacidad de discernir» y de que «nos impongan menos».

La presidenta del Consejo de Estado ha señalado que de eso, de imposiciones, saben «mucho» las mujeres a lo largo de la historia. «Por eso mi libro se llama nosotras, pero, sobre todo, feminismo y democracia, porque la democracia es el feminismo del siglo XXI y la democracia tiene que levantar las injusticias acumuladas a lo largo de la historia para más de la mitad del planeta que somos mujeres», ha señalado la ex vicepresidenta primera del Gobierno y exministra de Cultura.

Según Calvo, el feminismo «propone fórmulas políticas distintas y, particularmente, que la democracia se fundamente en la capacidad que tenemos de respetarnos, de vivir con ideas distintas, de aceptar, siempre sobre la paz y la convivencia, la manera de vivir». Ha añadido que «eso es lo que la humanidad ha buscado desde siempre», pero ha «costado» llegar al siglo XX para entenderlo y ahora, en el XXI, toca «pelearlo y defenderlo».

«Las feministas somos, en este momento, en cualquier lugar del mundo, las que mejor llevamos la bandera de los derechos humanos», ha afirmado Calvo, que ha mencionado a las mujeres de Irán, las afganas, las norteamericanas o las de África. La presidenta del Consejo de Estado ha afirmado que se siente «muy cómoda siempre en Galicia».

Caballero destaca su trayectoria

A su lado, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha comentado que para él es «una satisfacción especial» acompañar a Carmen Calvo «por su trayectoria, por todo lo que significa dentro del feminismo y dentro de la democracia».

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Más en un momento «tan complejo para la igualdad y para el feminismo» como el actual, ha añadido el regidor vigués, «por el ataque de la extrema derecha» que «blanquea» la derecha. En el acto en el Centro Social Afundación también estuvo acompañada por la presidenta del PSdeG-PSOE y primera teniente de alcalde, Carmela Silva, el secretario xeral del PSdeG en la provincia, David Regades, y la concelleira de Igualdade, Ana Laura Iglesias.