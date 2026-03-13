Endometriosis, la enfermedad del silencio: ¿qué es y a quién afecta?
En los 26 concellos del Área Sanitaria de Vigo se calcula que la padecen casi 12.000 mujeres
La endometriosis la denominan «la enfermedad del silencio» por su invisibilidad, pese a que la padece una de cada diez mujeres en edad fértil. En el Área Sanitaria de Vigo serían casi 12.000 mujeres. Es la segunda patología ginecológica más importante del mundo.
¿En qué consiste?
Es una enfermedad crónica por la que el tejido que habitualmente recubre el interior del útero (el endometrio) crece fuera de él. Principalmente, en el peritoneo pélvico y los ovarios, pero pueden alcanzar otros, como los intestinos, el recto, la vejiga...
¿Qué síntomas tiene?
Puede presentar dolor pélvico intenso que no cede con tratamiento habitual, sangrados fuertes y dispareunia (dolor coital), o dificultad al defecar, aunque no siempre presenta síntomas claros. Hasta el 40% de las que lo padecen tiene problemas para concebir.
¿Cuáles son los tratamientos?
«Por agora non existe ningún tratamento capaz de lograr os catro obxectivos terapéuticos básicos: suprimir os síntomas (dor pélvica), restaurar a fertilidade, eliminar a endometriose visible e evitar a progresión da doenza», explican en querENDO. Se trata de paliar con tratamiento hormonal y analgésicos, antes de llegar a la cirugía.
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