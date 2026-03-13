Detenido otro integrante de Tropas de Breogán por los altercados con aficionados del Lyon en un local de Vigo

La Policía Nacional de la Comisaría de Vigo ha informado de una segunda detención relacionada con los altercados registrados el pasado miércoles por la noche entre seguidores del Celta y del Olympique de Lyon en la entrada de un local de la céntrica calle Areal y que se saldó con tres personas heridas y destrozos en el acceso al local.

Según fuentes oficiales del Cuerpo Nacional de Policía, la segunda detención –ayer se arrestó a otra persona– se ha producido en la mañana de este viernes. Está previsto que, cuando declare en Comisaría, quede en libertad a la espera de ser citado por el juzgado.

El primer detenido arrestado ayer por los mismos altercados ya ha quedado en libertad, y también deberá comparecer cuando sea requerido por el juzgado.

Según han informado fuentes de la Comisaría de Vigo, los dos detenidos son integrantes del grupo Tropas de Breogán y ambos estarían implicados en la pelea multitudinaria ocurrida en la noche del pasado miércoles, cuando un grupo de encapuchados, armados con palos y tubos, abordó a varios seguidores del equipo francés, que estaban en el 20th Century Rock de la calle Areal.

El ataque, horas antes del partido entre el Celta y el Lyon, acabó con varias personas heridas, daños materiales y una veintena de identificados.

Ruedas pinchados

A mayores, la Policía Nacional también está investigando, como adelantó hoy FARO DE VIGO, la aparición de una decena de coches con las ruedas pinchadas, estacionados en la zona de As Travesas, cerca del estadio de Balaídos.

Alberto Blanco

Los investigadores han constatado que varios de los coches, de matrícula portuguesa, habían sido alquilados precisamente por los seguidores del Lyon para desplazarse a Vigo.