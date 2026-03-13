Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Celta-LyonCoches pinchadosDirecto guerra Oriente PróximoPadres PonteareasConsumición mínima baresPodenco Abandonado Mos
instagramlinkedin

Detenido otro integrante de Tropas de Breogán por los altercados con aficionados del Lyon en un local de Vigo

La persona que fue arrestada ayer ha quedado ya en libertad y deberá comparecer en el juzgado cuando sea requerido

Destrozos provocados en la entrada del Twenty Centuy Rock durante la pelea de ultras.

Destrozos provocados en la entrada del Twenty Centuy Rock durante la pelea de ultras. / Marta G. Brea

Alberto Blanco

Alberto Blanco

Vigo

La Policía Nacional de la Comisaría de Vigo ha informado de una segunda detención relacionada con los altercados registrados el pasado miércoles por la noche entre seguidores del Celta y del Olympique de Lyon en la entrada de un local de la céntrica calle Areal y que se saldó con tres personas heridas y destrozos en el acceso al local.

Según fuentes oficiales del Cuerpo Nacional de Policía, la segunda detención –ayer se arrestó a otra persona– se ha producido en la mañana de este viernes. Está previsto que, cuando declare en Comisaría, quede en libertad a la espera de ser citado por el juzgado.

El primer detenido arrestado ayer por los mismos altercados ya ha quedado en libertad, y también deberá comparecer cuando sea requerido por el juzgado.

Según han informado fuentes de la Comisaría de Vigo, los dos detenidos son integrantes del grupo Tropas de Breogán y ambos estarían implicados en la pelea multitudinaria ocurrida en la noche del pasado miércoles, cuando un grupo de encapuchados, armados con palos y tubos, abordó a varios seguidores del equipo francés, que estaban en el 20th Century Rock de la calle Areal.

El ataque, horas antes del partido entre el Celta y el Lyon, acabó con varias personas heridas, daños materiales y una veintena de identificados.

Ruedas pinchados

A mayores, la Policía Nacional también está investigando, como adelantó hoy FARO DE VIGO, la aparición de una decena de coches con las ruedas pinchadas, estacionados en la zona de As Travesas, cerca del estadio de Balaídos.

Noticias relacionadas y más

Coches de aficionados del Lyon con las ruedas pinchadas en el entorno de Balaídos

Coches de aficionados del Lyon con las ruedas pinchadas en el entorno de Balaídos

Alberto Blanco

Los investigadores han constatado que varios de los coches, de matrícula portuguesa, habían sido alquilados precisamente por los seguidores del Lyon para desplazarse a Vigo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un colegio de Vigo, entre los 100 mejores de España según la revista Forbes
  2. «La generación Z consume menos alcohol porque encontró una droga nueva: la tecnología»
  3. Varios heridos y destrozos en el Twenty de Vigo en una pelea entre ultras del Celta y el Lyon
  4. Sorprendidos manteniendo relaciones sexuales dentro de un coche en el aparcamiento de un supermercado de Redondela
  5. La hélice del crucero «Spirit of Discovery» quedó al aire frente a la costa gallega: hubo un fallecido y más de 100 heridos
  6. Unos padres de Ponteareas ceden la representación legal de su hija con discapacidad a sus hermanos por falta de «competencias digitales»
  7. Una madre con una hija de 10 años en O Porriño: «Llegué del trabajo y vimos que ya no teníamos casa»
  8. Locales de hostelería de Vigo ya exigen consumición mínima a los clientes para poder sentarse y limitan el número de carritos de bebé

Detenido otro integrante de Tropas de Breogán por los altercados con aficionados del Lyon en un local de Vigo

Casi 700 pacientes reciben tratamiento renal sustitutivo en el área viguesa

Interceptado un conductor de patinete eléctrico en Vigo bajo los efectos de cuatro drogas diferentes

Un vigués escribe un libro de historias con seis historias de terror de Vigo: la más escalofriante está ambientada en la Reconquista

Un vigués escribe un libro de historias con seis historias de terror de Vigo: la más escalofriante está ambientada en la Reconquista

Zona Franca revalida su apoyo a la misión BIXO de UVigo Space Lab que estudiará el comportamiento de bacterias en el espacio

El comercio de As Travesas premia las compras por el Día del Padre

El comercio de As Travesas premia las compras por el Día del Padre

El Concello de Vigo abre el plazo de inscripción para las escuelas infantiles municipales con más de medio millar de plazas subvencionadas al 100%

El Concello de Vigo abre el plazo de inscripción para las escuelas infantiles municipales con más de medio millar de plazas subvencionadas al 100%

Pinchan las ruedas de varios coches de alquiler de aficionados del Lyon en el entorno de Balaídos

Pinchan las ruedas de varios coches de alquiler de aficionados del Lyon en el entorno de Balaídos
Tracking Pixel Contents