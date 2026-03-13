El CSIC recibe autorización para una nave de cultivos provisional en Cabo Estai

Nuevo paso administrativo en el Concello de Vigo para facilitar la rehabilitación del Centro Oceanográfico de Vigo en Cabo Estai, un proyecto en el que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) prevé invertir unos 10 millones de euros al presentar un estado ruinoso.

Sin embargo, para garantizar la operatividad de las instalaciones y permitir que los investigadores puedan hacer su labor, es necesario acometer una nave de cultivos provisional, motivo por el que el organismo estatal solicitó la pertinente licencia, que será avalada el próximo martes en el Consello de la Gerencia de Urbanismo.

Tal y como consta en la documentación, el proyecto redactado por el ingeniero Ramón Docampo cuenta con un presupuesto de 309.017 euros y pretende levantar una edificación provisional compuesta por diez módulos distribuidos en dos plantas, conectadas mediante una escalera exterior. Asimismo, incluye una construcción auxiliar destinada a las instalaciones técnicas precisas para mantener las condiciones óptimas de cultivo.

«A actuación solicitada xustifícase pola necesidade de traslado temporal dos cultivos biolóxicos da actual nave durante as obras de derruba e posterior reconstrucción dun novo edificio. Deste xeito, garántese o mantemento da captación de auga mariña e o funcionamento da planta durante as obras», expone la solicitud. Esta construcción, una vez culmine la rehabilitación integral del Oceanográfico, deberá ser desmontada.

El complejo, de referencia global en el ámbito científico, está seriamente mermado por la deficiente calidad de sus instalaciones, con el proyecto integral dilatándose en el tiempo pese a que las obras ya fueron adjudicadas hace meses.