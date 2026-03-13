La creación de empresas se dispara en Vigo: febrero marca uno de los mejores datos del último lustro

Virginia y Fernando son un matrimonio argentino que en febrero abrió un café de especialidad en Vigo. Crearon una sociedad limitada, una pequeña empresa con la que llevar a cabo su futuro soñado. Confiaron en que funcionaría aquí, al ser un sector de nicho con cada vez más adeptos. Como la suya, el mes pasado comenzaron otras 62 sociedades mercantiles del mismo tipo, además de una anónima y otra con una figura judicial distinta. En total 65, un 50% más que el primer mes del año y una de las cifras más altas del último lustro. Solo en mayo del 2021 y en marzo de 2024 nacieron más.

En términos generales, la ciudad lleva buen pulso. En 2025 se constituyeron 669 sociedades mercantiles. Hay que ir una década atrás para encontrar una cifra tan elevada. Solo en 2016 se creó una veintena más. Este 2026 se mantiene en la misma línea, superando los dos primeros meses a los mismos del año anterior.

Por otra parte, que la amplísima mayoría sean de tipo limitado muestra que la olívica es una urbe dinámica, en la que pequeños emprendedores deciden apostar para invertir sus ahorros. Es una forma jurídica simple y barata (hacen falta 3.000 euros) que en España representa a más del 90% de los negocios que aparecen.

En comparación a otras ciudades gallegas, Vigo va en cabeza. Aquí iniciaron su trayectoria 14 proyectos más que en la ciudad herculina. En tercer lugar se sitúa Santiago de Compostela, con 22. Le sigue Lugo, con 20; Ourense, con 15; Pontevedra con 10 y Ferrol en último lugar con tres.

Historias tras las cifras

El matrimonio argentino antes mencionado, Virginia y Fernando, abrió Rizoma en la calle López Mora el día 5 de febrero. Nada más entrar por su puerta llama la atención una decoración ecléctica, donde destacan colores bloque como el azul eléctrico. Precisamente crear un ambiente óptimo fue el motivo por el que decidieron abrir en esa fecha, pero también no mezclarse con las fiestas navideñas: «Habría sido un riesgo que nada más empezar se nos fuese de madre», cuentan.

Eligieron esta ciudad porque les pareció adecuada para abrir un negocio, además de por su entorno. El padre de Fernando fue un ourensano que emigró a Buenos Aires y lo hizo desde el puerto olívico.

Ahora su hijo regresa con un café de especialidad, un tipo de negocio que lleva alrededor de cinco años proliferando en Vigo. «Es un producto que una vez que pruebas, luego es difícil volver al de antes. Aquí aún hay espacio para más y de paso para ganar clientes que puedan aprender a valorarlo», dice.

Noticias relacionadas

Marcia es, junto a su marido, la dueña de otro proyecto que empezó el mes pasado, una churrería. La llamaron Maison Sucrée y se ubica en la céntrica Eduardo Iglesias. Quisieron probar suerte en Vigo porque en Pontevedra, donde iniciaron su trayectoria churrera, les fue bien. En la ciudad hay más sitios dedicados a este dulce, pero aseguran que la diferencia es que ellos tienen un obrador a la vista: «Los clientes ven la preparación desde el minuto uno hasta el final», indica. Además, dan a elegir entre varios siropes para acompañar, más allá de la típica azúcar espolvoreada