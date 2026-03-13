El Concello de Vigo abre el plazo de inscripción para las escuelas infantiles municipales con más de medio millar de plazas subvencionadas al 100%

Las familias de Vigo que busquen hueco en escuelas infantiles para sus hijos dispondrán desde este de otra oportunidad para contar con una plaza el próximo curso. Según acaba de anunciar el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, las nueve instalaciones municipales ofrecerán más de medio millar de plazas que estarán subvencionadas al 100% por el consistorio, incluyendo no solo las actividades formativas, sino también el comedor o servicios como el de atención temprana o gabinete psicopedagógico.

Para optar a alguna de las escuelas, será necesario formalizar la solicitud de matrícula y el plazo para realizarlo arrancará el próximo 23 de marzo, permaneciendo abierto hasta el 10 de abril, explicó Caballero en un audio remitido a los medios, poniendo en valor la apuesta del gobierno local por la educación de los más pequeños. «Estamos hablando de 520 plazas totalmente gratuitas en nueve escuelas infantiles, con la matrícula, comedor con cocina propia, atención educativa», expuso el regidor, criticando que la Xunta sí obligue a las familias a costear algunos servicios, «algo que nosotros no hacemos».

Las nueve escuelas infantiles que gestiona el Concello son las de Santa Cristina-Lavadores, Atalia-Teis, Mestres Goldar-Castrelos, Plaza da Industria, Navia, Tomás Alonso, Casiano Martínez-Bouzas, Costeira-Saiáns y Bembrive.