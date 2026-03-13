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El Concello reitera su apoyo a la UVigo para abrir una residencia estudiantil en la ciudad

Caballero se compromete a trasladar esta necesidad al Gobierno central

Reigosa y Caballero, en Praza do Rei.

Reigosa y Caballero, en Praza do Rei. / Cedida

R. V.

El alcalde Caballero ha vuelto a comprometer su apoyo a la Universidad de Vigo para poder contar con una residencia estudiantil en la ciudad «a un precio razonable y asequible».

Tras mantener un encuentro con el rector Manuel Reigosa, el regidor recordó que los ministerios de Ciencia y Vivienda promueven la creación de residencias. «Es una gran decisión y nosotros conjuntamente con la Universidad haremos seguimiento. Me entrevistaré con el Gobierno de España para apoyar esta idea de crear una residencia en Vigo», destaca.

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Caballero también se volvió a referir a la situación de la ETEA y anunció que la cesión del segundo edificio a la UVigo por parte de Zona Franca se hará «de forma inmediata».

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