El Concello busca pisos vacíos en Vigo para alquilarlos a precios que no podrán superar el 30% de los ingresos del inquilino

Alquilar una vivienda en Vigo con un salario medio es todo un reto. El precio ya está en 11,5 euros el metro cuadrado, casi un 9% más que el año anterior. Solo hay oferta de dos pisos con al menos una habitación que cuesten menos de 600 euros al mes. Los precios se disparan y tener básicos como un garaje, situarse en una zona medianamente céntrica o más de un dormitorio suponen un incremento de la mensualidad disparatado.

El Concello anunció ayer que destinaría dos millones a rehabilitar pisos vacíos para alquilar a precio tasado, con el objetivo de evitar que se cometan abusos por parte de propietarios. Se trata de una línea de ayudas con una dotación de 2,15 millones para movilizar la vivienda desocupada en la ciudad. Hoy lanzan un nuevo plan que influye directamente a los que buscan alquilar. Es el programa «ViveVigo», una iniciativa con la que el Gobierno municipal acordará con los propietarios un precio tasado para que los inmuebles no sean inasumibles.

La idea es que la medida se pueda aplicar rápido. «En hacer viviendas tardas años y esta es la forma más eficaz de hacer frente al problema del alquiler», señaló el regidor, Abel Caballero.

El concello ya parte de las 13.000 viviendas vacías que hay en la ciudad, pero la iniciativa también contempla la captación de otras nuevas para aumentar la oferta de un precio seguro. Este en ningún caso superará el 30% de los ingresos de las familias que habitarán la vivienda. De esta forma, un trabajador con un sueldo de 1.200 euros al mes tendrá que enfrentarse a un arrendamiento de unos 400 euros, algo surrealista en el mercado actual. «Esto es lo que constituye uno de los núcleos centrales de nuestro planteamiento en la política para facilitar el alquiler a tanta gente, fundamentalmente personas jóvenes», dijo Caballero.

La medida también contempla un límite en el esfuerzo económico de los inquilinos. Las familias que accedan a estas viviendas no destinarán más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler. En el caso de que el precio de la renta acordada supere ese porcentaje, el Concello asumiría la diferencia para que el arrendatario no tenga que pagar por encima del umbral.

Garantías para los propietarios

El programa también pretende atraer a los propietarios de viviendas vacías ofreciéndoles seguridad. El Concello garantizará el cobro del alquiler pactado desde el momento en que se firme el acuerdo, esté o no alquilada la vivienda. Además, la administración local asumirá la intermediación y el seguimiento del inmueble durante los cinco años de cesión, asegurando su mantenimiento y devolviéndolo al propietario en las mismas condiciones en las que fue entregado. Si hay desperfectos, se hará cargo.

En este momento el plan está en pleno desarrollo. Próximamente, anunciarán el mecanismo, aunque Caballero ya adelantó que se abrirá un registro para aquellos interesados en alquilar un inmueble y se espera que, según se amplíe la oferta, pueda llegar a adherirse un 30% de la ciudad.